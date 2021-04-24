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加強港澳青少年愛國教育 汪洋：調動各方力量

香港新聞組／香港24日電
全國政協主席汪洋稱，加強港澳青少年愛國主義教育，事關香港、澳門長治久安，是打基礎利長遠的重要工作。（中新社資料照片）
全國政協主席汪洋稱，加強港澳青少年愛國主義教育，事關香港、澳門長治久安，是打基礎利長遠的重要工作。（中新社資料照片）

中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋23日稱，加強港澳青少年愛國主義教育，事關香港澳門長治久安，必須調動各方面力量關心、支持，讓愛國愛港愛澳光榮傳統薪火相傳。

中共中央政治局常委、國務院副總理韓正22日會見香港行政長官林鄭月娥、澳門行政長官賀一誠時則要求香港抓緊做好本地立法相關工作，組織好今明兩年系列選舉；澳門也要全力做好第7屆立法會換屆選舉工作。

根據中國中央電視台新聞聯播，汪洋23日在13屆全國政協第48次雙周協商座談會中強調，加強港澳青少年愛國主義教育，事關香港、澳門長治久安，是一項打基礎、利長遠的重要工作。

他說，要深入領會中共總書記習近平關於加強港澳青少年愛國主義教育的重要論述，全面準確貫徹「一國兩制」方針，落實「愛國者治港、愛國者治澳」原則等，還要「調動各方面力量關心、支持、幫助港澳青少年健康成長，讓愛國愛港愛澳光榮傳統薪火相傳。」

報導稱，與會中國全國政協委員建議，支持在中國大陸省市特別是粵港澳大灣區建設港澳青少年愛國主義教育基地等。

據報導，韓正22日在廣東省廣州市會見參加粵港澳大灣區建設領導小組會議的林鄭月娥與賀一誠時再度宣稱，全國人大關於完善香港特別行政區選舉制度的決定、對香港基本法附件一和附件二的有關修訂，為落實「愛國者治港」原則、確保香港長治久安提供了堅實的法律保障。

他說，香港特區要抓緊做好本地立法相關工作，組織好今明兩年系列選舉；澳門也要全力做好第7屆立法會換屆選舉工作。

香港 澳門 教育

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