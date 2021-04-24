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疫外好風景…香港地標 奇樹綻花成盛事

香港特派員 李春
美利酒店前的地標樹提早綻放奇花。(記者李春／攝影)
美利酒店前的地標樹提早綻放奇花。(記者李春／攝影)

又到周末，疫情籠罩下的香港，人們除了上山下海，添了個新節目，因為金鐘美利大廈那棵奇樹「節果決明」的花事提早，人們要跑去排隊打卡。在香港因一棵樹要過一個節慶式活動，這是唯一。

這座地標建築美利大廈，是英國現代主義建築師低調的作品，港英政府時期是政府辦公大樓，早年港府辦公樓時期又有過靈異傳說，2017年經活化工程，翻修成「尼依格羅」旗下奢華酒店—美利酒店，因地理位置和建築風格，人稱地標。

地標已成往事，奇樹才是今朝，綻花才成盛事。那奇樹說的是一棵名為節果決明的樹，據說來自爪哇，稱之為奇樹，一是其在香港已有70年歷史，現已列入「古樹名木」之列；二是這樹來自爪哇，全香港只有兩棵，另一棵在香港迪士尼樂園旁的迪欣湖畔。

在地標前的奇樹，往年五年中才綻放一樹奇花，今年接近四月下旬突然怒放，一樹都是紅蕾、白瓣、黃蕊的小花，一枝花序可伸展兩公尺，加上樹幹直徑達逾一公尺，樹高逾17公尺，花開滿布樹冠，覆蓋大半個庭園。山風鋪下、海風捲上，都有花瓣如雨飄下。

香港人生意頭腦轉得快，擁有棵奇樹，一看一樹花開，美利酒店極速推開活動，在打出「迎花賞樂之旅」旗號，招徠客人入住，說可細細欣賞這老樹的溫婉美態，度過靜謐如詩的假期。就算無意住，也可去享用「古樹繁花下午茶」，看其如何將春季水果和粉紅食材融入甜品小食，那甜品有一串令人忍不住的名字，如士多啤梨法國杏仁蛋糕、櫻花蛋白杏仁餅等等，賞完花還有節果決明花卉圖案口罩套相送。

疫情仍緊，香港人出不去、外地朋友進不來，不少香港人參加「本地遊」包括去飯店連吃帶住一天一夜，叫「吃了住了當去了」。美利酒店也借這一樹奇景，舉辦「頌花賞樹節」，吸引人來吃來住，還要大家在拱廊賞花之際，選購不同花藝主題的商品如鮮花、花茶、本地手工氈酒及啤酒、訂製香水等等。

5月18日，香港浸會大學視覺藝術院也要去酒店合辦「節果決明花見藝術市集」，由文化藝術實驗工作室 Nomad Nomad協助策畫，在節果決明樹下的露天空間展出視覺藝術院畢業生的作品，舉行工作坊，還有建築及自然導賞團，要熱鬧整個花期。

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