港府批地 京駐港國安公署獲永久據點 地價、租期拒交代

港府23日公布，將會把大角咀海帆道一幅由兩部分組成的政府用地批予駐港國家安全公署，以便其設立永久辦公室及附屬設施。圖為位於銅鑼灣的駐港國家安全公署臨時辦公樓。(中新社)

北京 中央駐香港 國安公署將在香港擁有永久據點，港府昨天公布畫出一塊土地供公署使用，以便設立永久辦公室及附屬設施。有別回歸前後兩次批地予外交部駐港特派員公署做法，港府昨無交代收取地價和批租年期，僅表示，駐港國安公署將會自行承擔所需工程費用。

北京駐港國安公署全稱「中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署」，依據港區國安法 第48條設立，目前在港島銅鑼灣維景酒店辦公。港區國安法規定，港府有關部門須在駐港國安公署履行職責時，提供必要的便利和配合。

據公布，這塊土地位於九龍大角咀海帆道，屬於政府用地，面積為1萬1500平方公尺（逾12.38萬平方呎）。有測量師估計，有關地皮若以商業發展，估值可達約50億至62億元(約6.4億至8億美元)。

明報報導，相關用地近海，西南方是昂船洲軍營，東北方是西九龍公路，兩部分用地中間為官立嘉道理爵士中學和大角咀天主教小學（海帆道），據地政總署地理資訊地圖，近海用地上有「水警基地（前稱）」。有地區人士認為選址是行動上非常聰明的地方，海邊可出艇，不用半分鐘便能上西九龍公路，去機場、經西隧過海亦方便。

據報導，媒體查詢發展局所收地價和批租期等，港府發言人於回覆並無交代，稱駐港國安公署開展有關工程涉及公署在港區國安法下維護國家安全的工作，因此資料敏感及保密；一般而言，與辦公室用途關聯的附屬設施包括食堂及職員宿舍等。發言人稱，相關發展不影響鄰近兩所學校，警務處會適時遷出海旁用地。

報導指出，有關用地位於油尖旺區議會範圍，區議會副主席、公民黨余德寶稱，政府事前無諮詢區議會，相信繞過一貫使用土地程序，是凸顯國家安全至上。至於區議會會否討論對地區影響，他稱未知會否因涉「國家安全」，而不准討論。他說以前會公開和披露的資料現已變「國安資料」，相信逼政府交代亦相當困難。