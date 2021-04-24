我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新冠感染率 從全美最高降至最低 公衛學者大讚

MIT：室內距6呎與60呎染疫風險一樣高 保持通風更重要

菲傭帶變種病毒上工 累大廈住戶強制檢疫

香港新聞組／香港24日電
香港衛生署衛生防護中心23日指一名在西營盤華美達酒店完成檢疫的外傭初步確診，懷疑于酒店檢疫時感染N501Y變種病毒。圖為西營盤華美達酒店，有人員入住檢疫酒店。(中新社)
香港衛生署衛生防護中心23日指一名在西營盤華美達酒店完成檢疫的外傭初步確診，懷疑于酒店檢疫時感染N501Y變種病毒。圖為西營盤華美達酒店，有人員入住檢疫酒店。(中新社)

再有變種病毒殺入香港社區。衞生署衞生防護中心昨日公布，一名菲傭於上月27日到香港並在西營盤華美達酒店完成21天檢疫後，入住堅尼地道的雇主家，進入社區接近一星期後始被驗出帶有N501Y變種病毒株，目前被列為初步確診，雇主居住的半山堅尼地道8號Kennedy Terrace所有樓層單位住戶會安排強制檢疫21日。

綜合香港文匯報 、明報報導，香港昨日新增9宗確診個案，8宗為輸入個案，當中3人帶有N501Y變種病毒，餘下一宗為本地不明源頭個案。另有多宗初步確診個案。其中一名初步確診患者是一名菲傭。她於上月27日抵港，入住西營盤華美達酒店檢疫，至本月16日完成21天檢疫進入社區，翌日搬入位於堅尼地道8號的雇主家。如正式確診，這將成為香港第三宗社區變種病毒個案。

菲傭檢疫時入住的西營盤華美達海景酒店，同層一個月內有3間房、5人確診，包括鄰房兩名帶有N501Y的檢疫者。港大專家袁國勇稱該酒店走廊窄、房間小，房間換氣量雖符法例，但不達每小時6次，不排除病毒經空氣傳播，由房間流出走廊再流入鄰房導致傳播，建議走廊加裝空氣清新機，並減低酒店入住率。

昨日唯一的本地個案是居於香港仔海怡半島10座的23歲女子。她於本周二開始流鼻水，主動求醫後確診。患者在葵涌葵昌道100號YesStyle工作，公司職員須強制檢測。她曾光顧九龍貿易中心的Pacific Coffee、海怡半島食肆上海姥姥，又曾去過又一城。昨晚約8時30分，政府圍封海怡半島10座進行強制檢測。

兩天3宗接種後死亡

此外，據報導，醫院管理局已有1.6萬名員工接種首針新冠病毒疫苗，當中一名58歲瑪麗醫院男員工於4月14日打BioNTech（復必泰），兩日後在家暈倒，送院初步診斷為腦出血，情况嚴重，衛生署稱現無臨牀證據顯示事件與疫苗接種有關。另本周兩日內有3名新冠疫苗接種者死亡，其中兩人打BioNTech，另一人打科興，累計22人接種新冠疫苗後離世。

香港 變種病毒 疫苗

上一則

被控洩露習近平女兒個資 22歲青年2審維持14年

下一則

劉曉波曾稱他挑戰現行體制 敢言企業家涉8罪被批捕

延伸閱讀

寮國新增65確診創新高 永珍等7省市封城

寮國新增65確診創新高 永珍等7省市封城
港星「旅遊氣泡」 可能延至5月底

港星「旅遊氣泡」 可能延至5月底
傳染力更強+可抵抗抗體 德州農工大學發現3新變種病毒

傳染力更強+可抵抗抗體 德州農工大學發現3新變種病毒
錢太多 香港拆借利率創下11年新低

錢太多 香港拆借利率創下11年新低

熱門新聞

東方衛視主持陳蓉（右）和周正毅合影。(取材自微博)

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局

2021-04-21 08:00
中國航空工業集團17日發布新的宣傳影片，曝光了一架神秘隱形戰機。（視頻截圖）

不是轟20 官方宣傳片埋彩蛋 中國新隱形戰機曝光

2021-04-18 21:25
美國「公民記者」郭杰瑞（Jerry Kowal）習慣用中文談論新冠疫情等議題。(視頻截圖)

B站擁600萬粉絲…紐約網紅郭杰瑞讚中抗疫 美媒斥走狗

2021-04-19 10:00
圖為BBC在北京的辦公室。（Getty Images）

大批被逐外籍記者轉駐台灣 中國搬石頭砸自己腳

2021-04-20 10:43
中國國家主席習近平。（中新社）

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

2021-04-23 10:38
兩人的結婚證。(取材看看新聞）

「乾媽」變「老婆」…滬27歲小伙娶76歲新娘 一場騙局

2021-04-21 13:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質
被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年
反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險

反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險
美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪

美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪