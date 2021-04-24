菲傭帶變種病毒上工 累大廈住戶強制檢疫

香港衛生署衛生防護中心23日指一名在西營盤華美達酒店完成檢疫的外傭初步確診，懷疑于酒店檢疫時感染N501Y變種病毒。圖為西營盤華美達酒店，有人員入住檢疫酒店。(中新社)

再有變種病毒 殺入香港 社區。衞生署衞生防護中心昨日公布，一名菲傭於上月27日到香港並在西營盤華美達酒店完成21天檢疫後，入住堅尼地道的雇主家，進入社區接近一星期後始被驗出帶有N501Y變種病毒株，目前被列為初步確診，雇主居住的半山堅尼地道8號Kennedy Terrace所有樓層單位住戶會安排強制檢疫21日。

綜合香港文匯報 、明報報導，香港昨日新增9宗確診個案，8宗為輸入個案，當中3人帶有N501Y變種病毒，餘下一宗為本地不明源頭個案。另有多宗初步確診個案。其中一名初步確診患者是一名菲傭。她於上月27日抵港，入住西營盤華美達酒店檢疫，至本月16日完成21天檢疫進入社區，翌日搬入位於堅尼地道8號的雇主家。如正式確診，這將成為香港第三宗社區變種病毒個案。

菲傭檢疫時入住的西營盤華美達海景酒店，同層一個月內有3間房、5人確診，包括鄰房兩名帶有N501Y的檢疫者。港大專家袁國勇稱該酒店走廊窄、房間小，房間換氣量雖符法例，但不達每小時6次，不排除病毒經空氣傳播，由房間流出走廊再流入鄰房導致傳播，建議走廊加裝空氣清新機，並減低酒店入住率。

昨日唯一的本地個案是居於香港仔海怡半島10座的23歲女子。她於本周二開始流鼻水，主動求醫後確診。患者在葵涌葵昌道100號YesStyle工作，公司職員須強制檢測。她曾光顧九龍貿易中心的Pacific Coffee、海怡半島食肆上海姥姥，又曾去過又一城。昨晚約8時30分，政府圍封海怡半島10座進行強制檢測。

兩天3宗接種後死亡

此外，據報導，醫院管理局已有1.6萬名員工接種首針新冠病毒疫苗 ，當中一名58歲瑪麗醫院男員工於4月14日打BioNTech（復必泰），兩日後在家暈倒，送院初步診斷為腦出血，情况嚴重，衛生署稱現無臨牀證據顯示事件與疫苗接種有關。另本周兩日內有3名新冠疫苗接種者死亡，其中兩人打BioNTech，另一人打科興，累計22人接種新冠疫苗後離世。