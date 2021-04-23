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首班英專機抵港 留學生：機票貴如搶錢

香港新聞組／香港23日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

港府去年12月因英國變種病毒肆虐，對英航班下禁航令，大批港人滯留當地。相隔4個月，首班政府容許的英國航班昨日清晨4時許抵港。下一班專機是28日從倫敦希斯路機場回港。

香港01報導，昨天早上8時許，約300名旅客分批步出接機大堂，有留學生直指機票難求，更索價逾9000港元（約1159美元），批評國泰如同搶錢，港府僅協調兩班專機亦不足以接載所有滯英港人。有長期病患者慨嘆已滯英逾半年，藥物已耗盡，惟港府未有提供協助，深感無助。

留學生鄭先生表示，機票索價約9000港元，較往日的單程機票高3000元。他又指，港人滯留英國四個月至今，港府僅協調兩班專機接載，直斥做法不足，而機票瞬間售罄，顯示兩班航班根本不足以接載所有滯留英國的港人，促請政府在月底多開3至4班專機。

對於日前有在酒店檢疫的旅客疑交叉感染到變種病毒，鄭先生坦言對此感到憂慮，自己會勤加消毒雙手及戴口罩防疫。

據報導，去年10月到英國探親的林女士表示，原訂翌月回港，但當地疫情肆虐便一直滯留，相隔7個月後終能返回香港很開心，終於能與女兒團聚。她表示，起初一直寄居在親友家中，但發現自己打擾對方生活，便搬到酒店暫居。

她透露，自己已年屆7旬、有長期病患，曾向入境處求助，但當局僅記錄在案，並無提供實質協助，獨留在異鄉深感無助。她又指，英國疫情大幅放緩，政府應早日開關，批評現時已「拖太久」，而港府亦無對其他國家採取如此嚴格的規定。

林女士又慨嘆「好不容易拿到機票」，她在網上、電話等都搶不到機票，最終在友人協助下才能透過旅行社買到一張機票。她又指，滯留期間曾一度考慮經杜拜中轉返港，女兒亦已向公司告假到杜拜陪伴她，惟擔心港府會對杜拜禁航才打消此安排。

英國 變種病毒 疫情

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