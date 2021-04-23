我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾3192萬 26.9%民眾完成接種

史丹福、加大、州大師生 打完疫苗才能返校

港星「旅遊氣泡」 可能延至5月底

香港特派員李春／香港23日電
香港新加坡旅遊氣泡恐將延遲至五月底，圖為香港​觀塘海濱音樂噴泉22日啟用。（中新社）
香港新加坡旅遊氣泡恐將延遲至五月底，圖為香港​觀塘海濱音樂噴泉22日啟用。（中新社）

彭博社稱香港新加坡的「旅遊氣泡」安排告吹，新加坡和港府部門同聲否認，香港旅遊界消息指最快下星期一公布，可能延至5月底實施。

彭博21日報導，香港及新加坡最快22日公布「旅遊氣泡」安排細節，預期5月中旬展開計畫。但22日彭博社又報稱新加坡和香港取消原定22日宣布「旅遊氣泡」計畫，是五個月以來第二次，而這次是新加坡方面取消。

新加坡交通部在其官網上回應，說新加坡與香港正密切磋商「旅遊氣泡」計畫，未宣布恢復計畫的確實日子，但希望很快會宣布。

香港旅遊事務署回應說，兩地政府因應香港疫情自2月起漸趨穩定，已就重啟「旅遊氣泡」積極討論，香港政府早前亦宣布完成疫苗接種的香港居民才可參加「旅遊氣泡」，有關討論正在進行，詳情會適時公布。香港旅遊事務署還說，會留意疫情發展，考慮逐步有序恢復香港與海外經濟體的跨境往來。

旅遊界立法會議員姚思榮稱，未掌握落實時間，但目前兩地疫情較好，相信下月啟動的機會較大。 他稱，向香港政府了解香港和新加坡之間的「旅遊氣泡」進展，回覆正面，香港和新加坡均希望盡快啟動旅遊氣泡，要視乎兩地疫情控制。

香港和新加坡去年開始談「旅遊氣泡」安排，原定去年11月展開，但香港當時爆發第四波疫情，港府去年12月煞停。香港旅遊界消息說，香港和新加坡政府可能延至26日公布「旅遊氣泡」的最新安排，有可能將啟動時間推遲至5月底。

香港 新加坡 疫情

上一則

美戰略競爭法案 抗中實中有虛 中諷美發展就為打敗中國

下一則

「錯換人生28年」 養母告姚策妻討房：以為親生為他買房

延伸閱讀

花旗出售13國消金業務 價碼據傳達60億美元

花旗出售13國消金業務 價碼據傳達60億美元
香港新加坡旅遊氣泡將延遲

香港新加坡旅遊氣泡將延遲
國會跨黨派推2法案 力抗「中國挑戰」

國會跨黨派推2法案 力抗「中國挑戰」
百萬港人已接種疫苗 盼與粵恢復通關

百萬港人已接種疫苗 盼與粵恢復通關

熱門新聞

中國航空工業集團17日發布新的宣傳影片，曝光了一架神秘隱形戰機。（視頻截圖）

不是轟20 官方宣傳片埋彩蛋 中國新隱形戰機曝光

2021-04-18 21:25
東方衛視主持陳蓉（右）和周正毅合影。(取材自微博)

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局

2021-04-21 08:00
美國「公民記者」郭杰瑞（Jerry Kowal）習慣用中文談論新冠疫情等議題。(視頻截圖)

B站擁600萬粉絲…紐約網紅郭杰瑞讚中抗疫 美媒斥走狗

2021-04-19 10:00
圖為BBC在北京的辦公室。（Getty Images）

大批被逐外籍記者轉駐台灣 中國搬石頭砸自己腳

2021-04-20 10:43
兩人的結婚證。(取材看看新聞）

「乾媽」變「老婆」…滬27歲小伙娶76歲新娘 一場騙局

2021-04-21 13:00

中國緊縮言論空間 多位學者返國後被捕或失蹤

2021-04-17 08:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案

國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案
趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」
美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高

美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高
女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人

女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人
調升資本利得稅 道指嚇退321點

調升資本利得稅 道指嚇退321點