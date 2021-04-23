華大基因港化驗所又出錯 2陽性樣本交叉感染28樣本

華大基因檢測新冠病毒又出包。圖為示意圖。(取材自微博)

內地華大基因香港 化驗所逾兩個月四度出錯，近日檢測 新冠狀病毒時，兩個陽性樣本污染28個樣本。

綜合媒體報導，香港衛生防護中心前天收到初步確診30例，全部由華大基因香港化驗所提交，有關部門認為情況不尋常。為此，政府專家顧問袁國勇昨天下午到化驗所視察，其後向媒體說，相信是化驗所兩個陽性樣本污染了28 個樣本。

審慎起見，上述30人的密切接觸者全部仍要檢疫，涉及的學校及工作場所要停工。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨巡視華大基因大埔工業邨化驗所後，指出華大基因化驗程序有三大瑕疵，其一，樣本瓶內提煉核酸的緩衝液會如洗潔精起泡，打開蓋時「泡會爆」，病毒可污染手套、吸樣本的機器或生物安全櫃；其二，工作紙放生物安全櫃內也可被污染；其三，盛載樣本瓶的膠兜亦會翻用，可能污染下一批次的樣本。

另外，袁國勇還稱華大基因化驗所每人日均處理800個樣本，過於疲勞令警覺性降低，應重新分配工作；而他們的防護裝備如「太空 人」，保護太多反降低敏感度，未能發現手套可能受污染。他透露，已通知醫管局為涉事市民重取鼻咽拭子、深喉唾液，甚至糞便樣本再檢測，亦要做血清抗體測試，再呈陰性才可出院，相關密切接觸者屆時可解除隔離令。

華大基因回應稱，將會全力配合衛生防護中心的調查，也會按照袁國勇的意見進行整改，並向受到影響的市民致歉。

華大基因是中國大陸的基因檢測公司，在深圳證券交易所上市，它在港的化驗所是港府認可的新冠病毒檢測機構之一。此前，華大基因香港化驗所在檢測新冠病毒上已出現過人為錯誤。