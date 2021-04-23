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港台鏗鏘集編導採訪反送中獲罪 新聞界：黑暗一日

香港特派員李春／香港23日電
香港電台電視部時事節目鏗鏘集編導蔡玉玲因查閱車牌照，被判兩項「虛假陳述」罪名成立。（路透）
香港電台電視部時事節目鏗鏘集編導蔡玉玲因查閱車牌照，被判兩項「虛假陳述」罪名成立。（路透）

香港電台電視部時事節目鏗鏘集編導蔡玉玲，節目採訪中查閱車牌照資料，被判兩項「虛假陳述」罪名成立。香港七個新聞團體昨天聯合發表聲明，指這天成為香港新聞界黑暗的一天。

香港電台節目「鏗鏘集7.21誰主真相」，內容是追尋反送中運動中著名的7月21日元朗無差別襲擊市民事件。編導蔡玉玲為此採訪港府運輸署車牌資料，求證什麼人出現在現場。其後被香港警察高調到家中拘捕，然後指控她作出兩項「虛假陳述」罪名。22日法官裁定其兩項罪名成立，共被判罰款6000港元（約773美元）。

西九龍裁判法院主任裁判官徐綺薇稱，辯方指出涉案車輛曾運送襲擊者、懷疑犯罪武器，因此申請用途選擇「其他交通及運輸有關事宜」。她認為論據不成立，因為明顯針對申請證明書有何用途，並非涉案車輛曾用作什麼用途。被告是否有良好動機取得資料並不重要。

香港記者協會、香港電台製作人員工會等七個團體發聯合聲明，形容這是新聞界黑暗的一日，嚴重衝擊第四權。香港記協主席楊健興代表七個傳媒工會及團體宣讀聲明，指警方拘捕是錯誤決定，律政司正式檢控是一錯再錯，而法庭裁定她罪成是錯上加錯，強調查冊無罪，判決令正常採訪違法，摧毀香港僅有新聞自由，令人痛心疾首。聲明指出，香港記者因為履行職能，讓涉及公眾利益資料曝光，要負上刑責，是新聞界黑暗一日。

香港電台節目製作人員工會主席趙善恩說，第四權並非特權，而是協助大眾監察權貴的權力，新聞從業人員無法想像要面臨目前的處境，蔡玉玲高舉她所相信的新聞價值，他代表工會與認同新聞自由的朋友向蔡玉玲致謝。

蔡玉玲離開法庭時獲聲援者鼓掌支持，她感觸落淚，說裁決令人難受和傷心，裁決不是針對她一個人，而是針對整個行業，會對業界帶來非常壞的影響，是不合理及限制了新聞自由，同時亦是裁定行之有效、查找真相的工具有罪。

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