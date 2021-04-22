曾反修例斥國安法 香港浸聯會長羅慶才突請辭移民英國

香港示意圖。圖／shutterstock

去年成功連任香港 浸信會聯會會長、任期還有九天完結的羅慶才，20日突以個人理由辭職。羅慶才過往多次就政治、社會議題發聲，包括於前年發聲明反對《逃犯條例》修訂。

香港01報導，去年6月，羅慶才以《香港人對國安法反應負面的三個理由》為題撰文，批評《國安法》根本性地改變了「一國兩制」、摧毀了香港原有的、真正行之有效的司法制度，剝奪香港市民應有的言論自由。

羅慶才牧師去年在浸信會聯會年度常務委員會換屆選舉取得800多票，以200多票擊敗對手，成功連任，任期至本月30日，惟聯會20日在網頁公布，羅慶才以個人理由辭職。

羅慶才多次就政治及社會議題發聲，前年6月7日，聯會發聲明指《逃犯條例》修訂影響深遠，港府至今未交代修例動機和影響，該會作為香港主要宗教團體之一，不能閉口不言，又引用《聖經》比喻香港現況是「刀劍快將臨到」，若「守望者卻沒有發出警告，導致人滅亡的話，上帝就要向他追討流人血的罪。」

另據明報報導，羅慶才21日表示他已在英國 ，又撰文說今年初決定移民 英國，唯一原因是香港的改變、自由空間收緊，政府施政背離合理和公平的原則及基礎。有宗教界人士稱當香港言論自由、新聞自由受限制，必然影響到宗教自由。