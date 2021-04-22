海南雞飯源自海南？ 香港特首言論惹議

特首林鄭月娥 結束在海南博鰲亞洲論壇活動後，提到期待香港 青年到當地享受海南雞飯，成為網上熱話，掀起一場「海南雞飯」起源爭論，港星杜汶澤、專欄作家陶傑與議員醫師陳沛然等人，也先後發文揶揄。不少網民重提揚州炒飯並非來自揚州，去瑞士沒有瑞士糖等。

綜合港媒報導，之前已有多次被認為「不接地氣」的香港特首林鄭月娥，昨天結束於海南博鰲亞洲論壇的行程，轉往廣州，後天出席粵港澳大灣區建設領導小組專題會議。

林鄭昨於社交網發帖不忘推介海南島這地方宜人，又說：「香港是海南的重要外資來源地，我們不難找到在香港和海南都有業務的企業為青年提供就業機會。我希望很快見到香港青年到海南實習、就業、創業，享受椰林樹影和港人喜愛的海南雞飯。」貼文意外引起網民熱議：到底海南島是否真的以海南雞飯聞名？

有關海南雞飯的來源眾說紛紜，現時香港人一般所接觸到的海南雞飯，大都是東南亞國家如新加坡 、泰國、馬來西亞的菜式。著名飲食專欄作家劉健威表示，海南雞飯最原始、初期的技術可能的確和海南島有關，所以林鄭的說法也不一定全錯。只不過後來將之發揚光大的，基本上都是星、馬、泰，和海南島再無太大關係，又指「反而海南島現在都未必興海南雞飯」。

林鄭發表該帖文後，即惹來網路上政界、文化界人士紛紛「抽水」。專欄作家陶傑指：「將海南雞飯正式定性海南，又會不會傷害了新加坡人民族感情，還是海南島政府應該搶先在韓國人指出歷史真相之前將海南雞飯在聯合國登記文化遺產專利呢？」立法會醫學界議員陳沛然則稱：「海南雞飯來自海南，揚州炒飯來自揚州，福建炒飯來自福建，廈門炒米來自廈門，上海粗炒來自上海，葡國雞飯來自葡國，瑞士雞翼來自瑞士。」