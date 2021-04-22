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6月還要裁員？ 香港國泰航空：續推無薪假

香港新聞組／香港22日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

國泰航空去年底公布重組方案，大幅裁減5300名駐香港員工，近日員工間再流傳6月「開刀」裁員消息。有工會代表表示，上周曾與管理層開會，引述資方回應指暫未有計畫裁員。國泰則表示，不會就傳聞作出回應。

香港01報導，國泰航空去年10月21日宣布重組計畫，削減8500個職位、港龍即時停運、而走廉航路線的香港快運得以保留。國泰航空本地職員工會祕書黃硯灝表示，員工間不斷傳出裁員消息，工會上周曾與管理層開會，當時資方稱目前未有計畫裁員。

黃表示，國泰本月初針對機組人員、機場工作員工發出內部通知，提及一項名為「occupational sabbatical leave （OPL）」的計畫，如員工願意放9個月無薪假，可獲1個月工資；如員工放12個月放無薪假，則可獲2個月工資。

據了解，國泰較早前已向機組人員推出相關方案。內部電郵指，由於疫情爆發逾一年，目前僅少量航班維持正常運作，雖疫苗計畫帶來曙光，但航空業復甦仍然需時，亦未知目前限制何時鬆綁。

資方在電郵中解釋，前境仍然具挑戰性，故向機組人員提出一項計畫，建議如員工打算進修，或留在海外，以免回港需要隔離，可參加這個計畫，參加者亦可繼續享有醫療、旅遊等福利。

機場空運員工協會總幹事儲漢松指，近日員工間傳出消息，國泰6月將會再次「開刀」裁員，牽涉員工包括文職人員、機組人員，工會目前正核實消息，期望國泰盡快回應相關傳聞，直言員工間士氣低落已久，現時人心惶惶，「希望佢講清楚，穩定軍心」。儲又重申，國泰獲港府注資逾270億港元（約34.8億美元），不希望將裁員視為首選方案，期望資方先與員工溝通，考慮自願離職「肥雞餐」等計畫。

香港民用航空事業職工總會主席李永富亦指，自上月起便傳出相關消息，因第三輪無薪假計畫將於6月底完結，工會4月初曾與管理層會面，資方僅反映目前情況不明朗，惟未有正面回應傳聞，工會仍正在核實。他指，同事只可「見步行步」，持觀望態度，認為國泰如打算裁員，應盡早與工會商量，「同事可以及時準備」。

裁員 香港 重組

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