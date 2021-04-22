疫市奇葩 深圳跨境美食團購港人追捧 專家：注意保質期

跨境外賣受到港人追捧，帶動茶顏悅色、太二酸菜魚等深圳網紅店業績。（取材自微博）

深港兩地因疫情 封關多時，不少港人對深圳美食 牽腸掛肚。坊間有商家看準商機，推出跨境團購服務，將深圳受歡迎的網紅店，例如茶顏悅色、太二酸菜魚、探魚、奈雪の茶等食品直送香港，其他零食、生鮮食品、雪糕亦照樣運送，這個跨境外賣受港人追捧，堪稱疫市奇葩。

大公報報導，不過，有食品安全專家表示，熟食、蛋糕類等保質期短的食品，若是超出安全食用時間後食用，即使味覺上感覺不到食物變味，亦可能會引起身體不適，切記小心。

據報導，記者經介紹加了「美××」團購平台的微信 帳號，以顧客身分諮詢團購事宜。該團購平台的客服在詢問記者所居住的地區後，拉入相應的地區微信群組中。該群組會定期向客戶發送最新美食推介，而在送貨上門的前一晚，客服亦會在群裡發布次日運送到各個買家地點的具體時間，客戶只需找到自己所在地點的送貨時間，等待送上門即可。

訂購方面，記者按指引透過微信小程式「快××」訂購。訂購頁面顯示的可購買商品包括深圳著名網紅店的外賣、雪糕、果蔬肉蛋、冰鮮食品、熟食、零食、調料、麵點等食品，當中最多人團購的便是外賣項目。可提供外賣的包括茶顏悅色、太二酸菜魚、四季椰林椰子雞、探魚、小楊生煎、炭舍．乾鍋大王、奈雪の茶、喜茶等港人熟知的店家，惟價格則比店內的售價要高。以探魚的菜品為例，一道堂食價格為149人民幣（約23美元）的烤魚，該團購平台上收費329人民幣（約50.9美元），整整高出一倍多。

記者於16日下訂單，18日早上送上門，據客服透露，菜品是17日晚上備好的，到18日早上估計有12小時。剛拿到貨時，外賣溫度冰涼，經店家送的植物油燃料加熱後品嘗，味道和口感與到店品嘗的幾乎無差異。吃完後的幾天裡，未有任何腸胃不舒服的症狀。

食物安全專家委員會副主席王文雄教授表示，熟食和蛋糕類食品，建議出品後兩個小時內食用；若是放雪櫃儲藏，則應在三天內食用。