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1張圖：全美確診逾3186萬 26.4%民眾完成接種

金山東南華人區 新增疫苗接種點 訪谷區民可多利用

百萬港人已接種疫苗 盼與粵恢復通關

香港特派員李春／香港22日電
香港實施新冠疫苗接種計畫已超過50日，接種市民逾百萬。圖為香港民眾等候接種新冠疫苗。 （中新社）
香港實施新冠疫苗接種計畫已超過50日，接種市民逾百萬。圖為香港民眾等候接種新冠疫苗。 （中新社）

香港實施新冠疫苗接種計畫逾50天，接種市民已逾百萬，但也有逾1300宗異常事件報告。港府疫苗顧問專家委員會召集人說，香港至少需要6成7人口接種新冠疫苗，才能達致群體免疫。

香港自2月26日起實施新冠疫苗接種計畫，迄至4月初，已接獲1357宗異常事件報告，其中需要住院的有754宗。

身兼港府疫苗顧問專家委員會召集人的香港大學醫學院內科學系系主任劉澤星，在最新一期「香港醫學雜誌」撰文表示，假設1名新冠肺炎確診者平均會傳染3人，社會至少需有約67%的人口接種新冠疫苗，才能達致群體免疫。

香港新聞組／香港22日電

香港和廣東省為盡快恢復兩地人員正常往來及通關，正商討如何互通民眾接種新冠疫苗的紀錄。

香港電台昨報導，食物及衞生局局長陳肇始以書面回覆立法會議員質詢時指出，為了逐步及有序地恢復港粵兩地居民跨境往來，兩地政府正在討論新冠疫苗接種紀錄及技術平台的對接，以促進有關紀錄及技術平台的互聯互通。

•港本土病例零確診 才維持1天

香港昨天有約5宗初步確診，根據昨晚食物及衞生局公布的強制檢測公告，至少有兩宗屬本地個案，患者居於屯門新圍苑新碧閣及將軍澳坑口新寶城第4座，當中有地區人士指新寶城個案屬源頭不明。香港本地零確診僅維持一天就中斷。

衛生防護中心公布，香港至今累計有1萬1704人確診，其中1萬1287人已出院，209人死亡。

香港自去年11月中旬爆發第4波新冠疫情，嚴重時期，本地每天有逾百例確診，令人憂慮疫情失控。

香港 疫苗 疫情

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