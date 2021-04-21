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港赴星隔離減至7天 旅業盼下月開通「旅遊氣泡」

香港新聞組／香港21日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

新加坡昨宣布22日深夜11時59分起，從香港入境新加坡的旅客強制隔離減為7天。至於香港與新加坡的「航空旅遊氣泡」，旅遊業議會主席黃進達盼下月可開通。

明報報導，港府14日宣布來自新加坡等低風險地區並已接種新型冠狀病毒疫苗的人，抵港強制檢疫期由14天減至7天。新加坡衛生部昨宣布，22日深夜11時59分起，過去連續14天內身處香港的旅客入新加坡，由強制隔離14天減至7天，有關旅客抵達新加坡後及結束家居隔離時，亦需接受檢測

據報導，許樹昌昨在港台節目稱，「旅遊氣泡」計畫在短期內不樂觀，因新加坡現時與香港面對類似問題，當地有印裔人抵達後，在酒店檢疫期間檢測多次陰性，出社區才確診並引起爆發，短期內需解決有關問題才能推旅遊氣泡。

報導稱，旅遊界議員姚思榮稱，相信香港在「旅遊氣泡」前，有機會先恢復本地遊，仍待27日行政會議商討。姚又稱，若未來數天疫情沒反彈，則有望5月1日復辦本地團。黃進達表示，港府一旦宣布復辦本地遊，業界需時接種疫苗，或檢測及取得陰性結果，亦要為旅遊巴申請「安心出行」，並要招收團友。

報導說，至於與新加坡的「航空旅遊氣泡」，黃進達盼下月可開通，並稱相信港府已擬定執行框架，現待新加坡當局回覆。

新加坡 香港 檢測

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