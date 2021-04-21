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港檢疫酒店同層3客染變種病毒 疑門把飯盒掛鉤播疫

香港新聞組／香港21日電
尖沙咀華美達酒店20日先後有3名確診者帶有變種病毒，衛生防護中心指傳播途徑不排除與一個掛在酒店房門的掛鉤有關，病毒再經酒店員工派送飯期間傳播至同層，造成交叉感染。（中新社）
尖沙咀華美達酒店20日先後有3名確診者帶有變種病毒，衛生防護中心指傳播途徑不排除與一個掛在酒店房門的掛鉤有關，病毒再經酒店員工派送飯期間傳播至同層，造成交叉感染。（中新社）

香港首宗社區發現的變種新冠病毒個案，感染途徑之謎漸有眉目。患者是一名從杜拜回港的印度裔男子，曾在尖沙咀華美達酒店接受21天檢疫後，搬入在港女友住所，其後女友也感染變種病毒。衞生防護中心昨透露，曾與男子同期入住該酒店同一樓層的兩名旅客也染變種病毒，中心懷疑病毒透過三人門把用於掛外賣飯盒的S形掛鉤污染，職員收發飯盒出現交叉感染，使病毒進入社區。

文匯報報導，衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在疫情簡報會上表示，早前1宗驗出感染變種病毒株、從杜拜回港的印度裔29歲男子，其基因分析結果為南非變種病毒株，所感染的病毒同時帶有N501Y及E484K病毒基因。

據報導，與該男子同期入住華美達酒店檢疫的同層患者中，有兩名稍早確診的住客亦感染南非變種病毒，分別是來自印尼的34歲女子及來自菲律賓的28歲男子。兩人所在房間位於個案11643房間隔壁及對面的走廊末端。張竹君指，三人攜帶病毒的全基因排序高度相似，較大機會在酒店內曾發生交叉感染。

她表示，事發後，衞生防護中心曾與機電工程署及屋宇署工作人員去現場視察，未發現空調或喉管有異常，一般而言，檢疫者亦不會走出房門，故猜測是送飯環節出現播毒。

「華美達酒店每間客房門柄都有掛S形掛鉤，用來掛起住客的外賣飯盒，住客用膳後再將膠袋掛回鉤上。這些掛鉤比較難清洗，可能是服務員掂完一個鉤，再掂另一個鉤，引起交叉感染。」目前衞生署已要求所有指定檢疫酒店停用同類掛鉤，並加強清潔門柄等防疫措施。

第四住客也中招

此外，香港昨日新增8宗確診個案，其中1宗本地個案患者是29歲印尼傭工，她早前也在尖沙咀華美達酒店接受檢疫，但與印度裔男子不同樓層。她沒病徵，完成檢疫後搬入油麗邨雍麗樓僱主家居住，因酒店被納入強制檢測，她才於18日做檢測，結果呈陽性。

華美達酒店70多名員工的新一輪檢測均呈陰性。

尖沙咀華美達酒店20日先後有3名確診者帶有變種病毒，衛生防護中心指傳播途徑不排除...
尖沙咀華美達酒店20日先後有3名確診者帶有變種病毒，衛生防護中心指傳播途徑不排除與一個掛在酒店房門的掛鉤有關，病毒再經酒店員工派送飯期間傳播至同層。圖為華美達酒店有人員於酒店外送物資。（中新社）

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