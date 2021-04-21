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港新規：違國安法不獲發選舉開支 泛民：財政雪上加霜

香港新聞組／香港21日電
香港押後去年立法會選舉，港府當初承諾，未被DQ的參選人均可獲發放選舉開支。政制及內地事務局本月更新申索指引，加入條件，提及若涉違反港區國安法罪行而被調查、起訴，案件完結前不獲發還開支。圖為香港泛民舉行立法會選舉初選，參選人在街上拉票。（圖：公民黨提供）
香港押後去年立法會選舉，港府當初承諾，未被DQ的參選人均可獲發放選舉開支。政制及內地事務局本月更新申索指引，加入條件，提及若涉違反港區國安法罪行而被調查、起訴，案件完結前不獲發還開支。圖為香港泛民舉行立法會選舉初選，參選人在街上拉票。（圖：公民黨提供）

選舉事務處今日向曾參與去年立法會換屆選舉的參選人，發布經修訂後的申報選舉開支申索指引。新指引列明，候選人如因為涉嫌違反《香港國安法》，正接受調查或被刑事起訴，將不獲總選舉事務主任發放申索的款項，直至有關調查或法律程序被最終裁定、放棄或終止為止。多名民主派質疑「僭建」條款、令參選人財政雪上加霜。

明報報導，去年港府宣布押後立法會選舉時，政制及內地事務局長曾國衞曾表示，鑑於換屆選舉更改日期情况相當特殊，決定凡是候選人提名表格已獲選舉主任接受，港府均會全數付款。民主派初選案多人身陷囹圄，排在民主黨涂謹申名單第二的深水埗區議員袁海文稱，民主黨至今無候選人獲發還開支，料涉款逾百萬，加上該黨面對多宗審訊，壓力更大。他質疑當局「僭建程序」，並指出不少初選被捕者，去年都可留在延任立法會，「若認為這麼有問題、顛覆政權，參選都是不合法，但當日人大、港府都同意他們延任」，質疑邏輯說不通。

報導稱，民協何啟明亦因參與初選被起訴顛覆國家政權，其後獲准保釋；該黨主席楊彧稱案件本已是冤獄，質疑條款是為民主派「度身訂做」，令眾人除面臨DQ等風險，選舉開支更被扣，財政雪上加霜，「是全方位打壓」。

報導說，去年參選港島區直選的工聯會郭偉強亦稱，仍未收到港府付款；他相信是民主派初選案正在調查，故港府不向有關候選人發還款項。去年在新東爭連任的民建聯葛珮帆稱，如有關候選人涉違反國安法，無可能用公帑為其支付選舉開支，港府做法非無理。

據報導，民權觀察成員沈偉男質疑，港府突然更新指引違反程序公義，因早前港府已就選舉開支發出指引，至今才新增條件，「不可能在這麼後（階段）才僭建新條件，程序公義上說不通」，令人聯想是針對民主派。

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