虐死5歲女 生父繼母囚終身 港40年唯一虐兒案列謀殺罪

香港示意圖。圖／shutterstock

一對年僅八歲及五歲的小兄妹，自2016年底起長期遭生父和繼母虐待，包括大玩「飛高高」遊戲，被拋上天花板撼頭，同住的繼外婆視而不見，結果女童因傷口受感染引致敗血症死亡。女童的生父和繼母上星期被裁定謀殺罪成立，昨日在高院 被判處終身監禁，同案的繼外婆被判囚五年。

大公報報導，三名被告為死者女童Z和其兄長X的父親（29歲，運輸工人）、繼母（30歲，家庭主婦）和繼外婆（57歲，會計文員）。父親、繼母早前被陪審團裁定謀殺罪成立，繼外婆則被裁定兩項殘暴對待兒童罪成立。至於父親和繼母承認的兩項殘暴對待兒童罪昨被判監九年半，與謀殺罪同期執行。

法官在判辭表示，若繼外婆沒有忽略Z的遭遇，Z就不會死，繼外婆忽略小兄妹的行為不容忽視。法官形容繼外婆是小兄妹「唯一的希望」，但她沒阻止案中生父和繼母的所作所為。

在法官宣判完畢後，有旁聽的人在散庭時向三名被告大罵「畜牲」，惟三人同樣沒有反應。

據報導，控方案情指出，案發時五歲的女童Z和八歲兄長X，於2016年隨父親遷入繼母的寓所後開始被體罰，其間小兄妹的老師都沒有通報當局。直至2018年1月6日，Z被家人發現在家中不省人事，送院後證實不治。

事件曝光後，男童X向警方透露，兩兄妹常被父親和繼母以藤條虐打、罰跪、幾天不准進食。父親和繼母又愛迫兄妹玩稱為「飛高高」的所謂「遊戲」，即是把他們拋高再接住；而所謂「扮超人」遊戲，則是父親和繼母各捉著他們一邊手腳，繼而猛烈搖動，猶如超人沖天飛。

另據明報報導，翻查資料，本案是近40年來唯一一宗照顧者虐待兒童致死，最終被裁定謀殺罪成的案件。除了本案以外，同期香港 至少發生3宗兒童受虐死亡的案件，最早一宗發生於1981年，年輕女子多次棍打友人的兩歲女兒，女童因肝臟破裂死亡，女子原審時被裁定謀殺罪成，後來上訴得直，改判誤殺罪成。其次，2006年一對父母將6個月大的女兒倒吊、搖晃及放入雪櫃等，女嬰因腦部重創而死，父母被裁定虐兒和誤殺罪成，各判囚10年。另外，2018年無業漢將3個月大的女兒獨留在家，自己則到內地，其間女兒疑遭枕頭焗死。無業漢被裁定謀殺罪不成立，但嚴重疏忽誤殺罪成，判監4年10個月。

此次案件揭露虐兒案件通報機制出現問題，勞工 及福利局局長羅致光昨日表示，就強制舉報懷疑虐兒個案，法律改革委員會已諮詢相關界別和持份者的意見，未來一兩個月完成工作，政府會認真檢視法改會的建議。