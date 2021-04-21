印度飛港1航班累計53確診 部分疑在港檢疫酒店感染

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 昨日新增3宗輸入個案，包括一名乘搭4日UK6395航班、從印度 抵港的兩歲男童，該航班累計已有53名乘客確診。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，該航班確診者當中，有不少是在抵港第14天才發病，與病毒潛伏期中位數5天有很大差別，顯示或有部分個案在酒店感染，建議港府為香港所有確診個案做病毒基因分析，研究指定檢疫酒店如何加強防守。

•2歲娃曾在北角華美達檢疫

明報報導，昨日確診的兩歲男童於4日從印度抵港，曾在北角華美達盛景酒店檢疫，由於其家人已確診，男童之後入住檢疫中心並確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該航班至今已有53名乘客確診，部分人在入境時確診，很多人是檢疫期間確診。

何栢良昨在商台節目表示，4日從印度抵港的UK6395航班，大部分確診者都集中在數間酒店檢疫，最少有18人在抵港14天才發病，與現時所知病毒的潛伏期中位數5天有很大差別，情況異常，顯示有部分個案或在酒店受感染。

何栢良認為，港府應為香港所有確診個案做病毒基因圖譜分析，以釐清是否在指定檢疫酒店出現傳播，否則難以知道如何加強防守。

何栢良形容，現時香港起碼讓人「入了兩球」，因社區已有最少兩宗變種病毒 個案，當務之急是搞清楚變種病毒如何走入社區，才能推出針對措施。他又說，香港應仿效新加坡，要求所有旅客抵港後都要用「安心出行」，一旦有人在檢疫期後才確診，仍能追蹤其行蹤。

香港昨日錄得8宗確診個案，4宗本地皆源頭不明及1宗未分類個案，當中兩人4月初同日從內地抵港。其中46歲女子透過「回港易」返港，並到荃灣西如心酒店任房務員，其同事及曾入住其清潔房間的住客逾50人須檢疫。另由福建來港、曾接種兩劑疫苗的56歲女子，在荃灣芙蓉大廈劏房家居隔離時確診，暫未確定屬輸入還是本地個案。