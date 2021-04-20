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徐悲鴻「奴隸與獅」估值5800萬美元 最貴亞洲藝術品

香港新聞組／香港20日電
徐悲鴻油畫巨作「奴隸與獅」時隔15年再現拍賣市場 。（新華社）
徐悲鴻油畫巨作「奴隸與獅」時隔15年再現拍賣市場 。（新華社）

佳士得19日在香港召開記者會表示，5月24日將專場拍賣徐悲鴻1920年的國寶級畫作「奴隸與獅」，預估拍價為3.5億到4.5億（港幣，下同，約4520萬至5810萬美元），成為史上最高估價亞洲藝術品，並挑戰趙無極2018年創下的5.1億元（約6588萬美元）中國油畫世界拍賣紀錄。

佳士得表示，此幅「奴隸與獅」是徐悲鴻在1920年代初期，停留柏林期間，參考柏林動物園所創作的油畫。畫中描繪羅馬帝國時代、一隻獅子向救過牠的奴隸報恩的故事，是徐悲鴻唯一一幅結合動物與人物的畫作。2006年在香港以5390萬元（約696.3萬美元）拍出，當時便打破台灣前輩畫家陳澄波的紀錄，創下史上最高價的中國油畫拍賣紀錄。

「奴隸與獅」故事源於古羅馬傳說與伊索寓言──逃跑的奴隸被主人抓獲，即將被置於鬥獸場中被獅子處決，而獅子不但沒有攻擊他，卻與他溫情相認。 原來奴隸在路途中曾經替獅子將爪上的刺撥出而救了牠，故事感動了所有人，最終奴隸與獅子都重獲自由。 弘揚了兩者的互相救贖的人文關懷精神。

畫中獅子受傷求助，神情卻威嚴與自尊，象徵著正義與友善，成為民族精神的象徵；而備受欺淩的奴隸不懼而博愛，亦表現出生命力與神性光輝，成為民族形象的象徵。 徐悲鴻將原本寓言故事中的 「知恩圖報」 的思想，提升到悲天憫人的關懷精神，進而審思人性與博愛的人文主義精神，以及自救民族於危亡，強調愛國主義和民族主義，實現民族振興的偉大復興目標。

目前中國油畫最高價是華裔畫家趙無極作品「1985年6月至10月」，拍價5.1億元。第二名是常玉尺幅最大的裸女畫「五裸女」，拍價3.03億元（約3914萬美元）。

佳士得19日在香港召開記者會表示，5月24日將專場拍賣徐悲鴻1920年的國寶級畫...
佳士得19日在香港召開記者會表示，5月24日將專場拍賣徐悲鴻1920年的國寶級畫作「奴隸與獅」，預估拍價為3.5億到4.5億港元。（取材自佳士得網站）

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