菲、印度、巴基斯坦航班禁飛港2周 外傭薪水恐貴2成

香港20日禁止菲律賓、印度及巴基斯坦航班來港14添，外傭中介組織推算，現時在港的外傭身價被推高約兩成。圖為中環遮打道流動採樣站。（中通社）

香港 20日起禁止菲律賓、印度 及巴基斯坦航班赴港2周，外傭中介組織推算，停航14天約1500至1800名菲傭未能如期抵港，料導致現時在港已完約、等候轉工的外傭身價被推高約兩成。

明報報導，香港僱傭公會主席陳東風表示，每天大約100至150名菲傭赴港，推算停航兩周，約1500至1800名菲傭未能如期抵港，擔心停航影響僱主日後聘請菲傭的信心。他又表示，5月復航後大批菲傭同時來港，料搶高機票價格，同時供檢疫隔離的低價酒店價格亦可能被搶高兩成。

據報導，至於現時在港已完約、等候轉工的菲傭，陳料薪金將被搶高價兩三成。陳說菲傭懂英語，一般照顧小朋友，印傭則多不諳英語，多照顧長者，兩者客路不同，難互相替補。

報導稱，香港人力資源仲介協會主席、得成僱傭中心董事總經理廖翠蘭稱，印傭申請來港需時兩三個月，「遠水救不到近火」，公司原定本周有20名菲傭來港，昨忙於為該批菲傭改機票、推遲來港後的酒店預約，她憂停航14日後能否復航。她說大部分僱主等候菲傭到港已逾一年，有僱主原聘菲傭照顧家中長者，結果長者去世，外傭仍未到港，現要求退款。

報導說，廖翠蘭及陳東風均建議港府運送部分疫苗 到菲律賓，讓已獲聘的外傭在當地接種，待其接種兩劑疫苗14日後才赴港，確保來港的菲傭沒受感染。