頭暈數天昏迷 港男打科興2周亡 累計15宗

香港首名變種病毒患者曾到訪海港城，海港城商場職員及訪客19日排隊參加新冠病毒強制檢測。（中新社）

香港 一名54歲男子2日接種科興疫苗 ，16天後、即18日凌晨不省人事，送醫後死亡，是第15宗生前曾打科興疫苗的死亡個案。衛生署表示暫未有臨床證據顯示其死因由疫苗引起。

明報報導，衛生署表示，18日接獲醫管局通報一宗曾打疫苗的死亡個案，根據醫管局資料，一名本身是吸菸者的54歲男子，2日在源禾路體育館打第一劑科興疫苗，數天前開始頭暈，至18日凌晨被發現在床上不省人事，送往北區醫院急症室後已心搏停止，搶救無效後離世。

據報導，衛生署表示暫未有臨床證據顯示其死因由疫苗引起，醫管局已向死因裁判官呈報有關個案，衛生署會按既定機制，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會評估因果關係。

報導稱，此外，昨日有3萬2400人打疫苗，包括5000人打第一劑科興疫苗，1萬300人打第二劑；1萬6400人打第一劑輝瑞（BioNTech、復必泰）疫苗，700人打第二劑。累計有逾74萬人已打第一劑疫苗，占16歲或以上人口11%，38萬人已打兩劑，占16歲或以上人口5.8%。

報導說，18日有10人打針後送院，當中2人留院觀察，包括一名31歲男子打第一劑輝瑞疫苗後失去知覺、一名20歲男子打第一劑輝瑞疫苗後腦癇發作。

•增12確診 4宗染變種病毒

報導指出，另外，香港昨多12宗確診，11宗為輸入個案，4宗驗出變種病毒N501Y；一宗本地感染為84歲翁，住屯門友愛邨愛暉樓第2座8樓。另有少於10宗初步確診，至少兩宗源頭不明，均居於荃灣。

•愛暉樓第4度撤住戶

報導說，屯門友愛邨愛暉樓第2座8樓昨日新增一名84歲退休老翁確診，同層1名已打2劑科興疫苗的63歲電工導師日前已確診，衛生署向8樓所有住戶發出檢疫令，30人昨日撤離，是愛暉樓近期第四度撤離，累計11人確診。

據報導，在社區確診並驗出變種新冠病毒株的29歲印度裔男，與護士女友感染源頭至今未明，中大專家許樹昌昨透露，印裔男基因排序初步結果顯示屬南非變種病毒，他在酒店檢疫時同層曾有非裔檢疫者確診。有專家表示，如女護士驗出有抗體，或在香港社區感染並傳染印裔男。