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前高官任港台廣播處長顧問 工會：無經驗 恐與專業判斷漸行漸遠

香港新聞組／香港20日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港電台再有高層人士變動，港台由昨日開始新增高層職位，包括廣播處長顧問、高級經理等，主要負責《香港電台的管治及管理檢討報告》中關於編輯管理及投訴處理機制等有關工作。其中，前行政署長蔡潔如今日起出任廣播處長顧問，商務及經濟發展局回應查詢時表示，港台會按既定機制安排人手，落實《香港電台的管治及管理檢討報告》的各項建議。

立場新聞報導，香港電台回覆查詢指出，「廣播處長顧問」是一個有時限的短期兼職合約職位，主要職責是就落實《檢討報告》中關於編輯管理及投訴處理機制方面，向廣播處長提供意見。港台亦會開設數個其它職位，包括高級經理（特別支援），協助執行《檢討報告》的建議。

據報導，香港電台節目製作人員工會回應指，管方增設「廣播處長顧問」，並表明將開設數個職位，包括高級經理，落實檢討報告。工會指出，管方一直稱因應檢討報告，要凍結公務員升遷及招聘，已令製作人員承受巨大的人手壓力。但同時開創「廣播處長顧問」，又再度空降政務官出任高級經理，不禁令人質疑，最終會否以「抽節目」、「不參賽」、「加高層」方向高壓執行報告建議。工會又指，現時無論廣播處長以至新增設的處長顧問及相關團隊，全無傳媒經驗，日後的建議，恐怕跟專業判斷漸行漸遠。

資料顯示，蔡潔如 1986 年加入政務職系後，2014 年晉升為首長級甲級政務官。她曾在前政務總署、前行政科、前布政司辦公室、前銓敘科、前工業署、政府新聞處、前運輸局任職。她在 2009 年出任食物及衞生局副秘書長（食物），並從 2017 年出任行政署長。她於 2019 年 4 月展開退休前休假。

香港 退休

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