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中資入主香港鳳凰衛視 劉長樂持股快賣光

香港新聞組／香港19日電
鳳凰衛視董事局主席劉長樂出售37.93%持股，買方為紫荊文化（香港）集團和信德集團。（中新社資料照片）
鳳凰衛視董事局主席劉長樂出售37.93%持股，買方為紫荊文化（香港）集團和信德集團。（中新社資料照片）

據財新網消息，鳳凰衛視董事局主席劉長樂出售37.93%的鳳凰衛視持股，買方為紫荊文化（香港）集團和信德集團。若交易完成，紫荊文化將持有鳳凰衛視21%的股權，成為其第一大股東，也象徵中資勢力正式入主鳳凰衛視。

鳳凰衛視18日晚間發布公告稱，其主要股東今日亞洲已分別於16、17日與紫荊文化、信德集團簽訂框架協議，將有條件向兩者分別出售10.49億股和8.45億股鳳凰衛視股份，約占公司股本21%和16.93%。轉讓價格為每股零點61港元，紫荊文化和信德集團分別斥資6.4億（港幣，下同，約8267萬美元）和5.16億元，交易總代價11.56億元（約1.49億美元）。

報導引述香港聯交所資料稱，劉長樂持有逾19.01億股（或38.08%）的鳳凰衛視股份，換言之，若交易完成，他在這家由自己創辦的公司的股份將所餘無幾。

儘管鳳凰衛視立場被外界定位為親北京媒體，但這一股份交割案象徵中資勢力完成了形式上的手續，正式入主鳳凰衛視。

掌握鳳凰衛視21%股份的紫荊文化集團，是北京當局2月在港組建的「文化央企」，統轄香港四大中資出版商，包括聯合出版集團、紫荊雜誌社、銀都機構、中華文化城等，及三聯書店、商務印書館及中華書局等書商。

總部位於香港的鳳凰衛視此前剛經歷一場人事大地震。今年2月底劉長樂卸任公司行政總裁，由曾任上海市政府發言人、新聞辦主任的徐威接任，但仍保留董事會主席及執行董事職務。此外，內地中央廣播電視總台前副台長孫玉勝也在2月下旬，出任鳳凰衛視常務副總裁，接管節目內容製作等工作。

在鳳凰人事大地震前，就有劉長樂家族退出鳳凰衛視傳聞，除鳳凰衛視2020年虧損逾10億元（約1.29億美元），還有其涉及「金融暴雷」事件帶來的輿論關注。

若交易完成，紫荊文化將持有鳳凰衛視21%股權，成為第一大股東。圖為紫荊文化集團董...
若交易完成，紫荊文化將持有鳳凰衛視21%股權，成為第一大股東。圖為紫荊文化集團董事長毛超峰。（中新社資料照片）

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