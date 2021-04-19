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港男隱瞞接種紀錄 混合打復必泰、科興共3劑疫苗

香港新聞組／香港19日電
香港一名32歲男子隱瞞接種情況，接種兩針復必泰及一針科興疫苗。圖為香港荃灣荃景圍疫苗注射中心。（中通社）
香港一名32歲男子隱瞞接種情況，接種兩針復必泰及一針科興疫苗。圖為香港荃灣荃景圍疫苗注射中心。（中通社）

香港衛生署昨日公布，一名32歲男子隱瞞接種情況，共接種兩針復必泰及一針科興疫苗。他在3月12日先在觀塘社區疫苗接種中心打第一針復必泰疫苗，同月28日在私家診所打第一針科興疫苗，本月11日再到伊利沙伯體育館接種中心打第二劑復必泰疫苗。暫未收到該人士接種不適的報告。

大公報報導，衛生署昨日發文公布，該名32歲男子3月28日到東涌站盈健醫務中心鄭迪文醫生診所，接種第一劑科興疫苗，他沒有向醫生透露接種史。鄭迪文事後查看醫健通系統的疫苗接種紀錄，才發現男子早前已接種過一劑復必泰疫苗，當日已向衛生署交代事件，並在複診時建議男子不應再接種另一劑新冠疫苗。

但11日該男子再次到伊利沙伯體育館接種中心，打第二劑復必泰疫苗，並向中心人員隱瞞完整疫苗接種紀錄。

按照衛生署的指引，私家醫生應在接種前於醫健通系統先檢查市民的接種紀錄。衛生署已發信提醒鄭迪文醫生，並發電郵提醒所有參與計畫的醫護人員，為病人接種前要先檢查接種紀錄。

該男子成為全港第一名混合接種者。衛生署表示，接種混合疫苗的做法存在不確定性，涉及一定風險，仍在試驗階段，須在醫護人員的監督下進行。

呼吸系統專科醫生梁子超稱，混合打針理論上可互補，但目前「溝針」可行性仍在研究中。市民現時接種兩針是打基礎，日後若有新疫苗抵港，或只需補打一針。

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