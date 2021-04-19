港男隱瞞接種紀錄 混合打復必泰、科興共3劑疫苗
香港衛生署昨日公布，一名32歲男子隱瞞接種情況，共接種兩針復必泰及一針科興疫苗。他在3月12日先在觀塘社區疫苗接種中心打第一針復必泰疫苗，同月28日在私家診所打第一針科興疫苗，本月11日再到伊利沙伯體育館接種中心打第二劑復必泰疫苗。暫未收到該人士接種不適的報告。
大公報報導，衛生署昨日發文公布，該名32歲男子3月28日到東涌站盈健醫務中心鄭迪文醫生診所，接種第一劑科興疫苗，他沒有向醫生透露接種史。鄭迪文事後查看醫健通系統的疫苗接種紀錄，才發現男子早前已接種過一劑復必泰疫苗，當日已向衛生署交代事件，並在複診時建議男子不應再接種另一劑新冠疫苗。
但11日該男子再次到伊利沙伯體育館接種中心，打第二劑復必泰疫苗，並向中心人員隱瞞完整疫苗接種紀錄。
按照衛生署的指引，私家醫生應在接種前於醫健通系統先檢查市民的接種紀錄。衛生署已發信提醒鄭迪文醫生，並發電郵提醒所有參與計畫的醫護人員，為病人接種前要先檢查接種紀錄。
該男子成為全港第一名混合接種者。衛生署表示，接種混合疫苗的做法存在不確定性，涉及一定風險，仍在試驗階段，須在醫護人員的監督下進行。
呼吸系統專科醫生梁子超稱，混合打針理論上可互補，但目前「溝針」可行性仍在研究中。市民現時接種兩針是打基礎，日後若有新疫苗抵港，或只需補打一針。
上一則
紀錄被消失…鐵達尼號上的中國倖存者
下一則
FB留言