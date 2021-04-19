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熔斷啟動 印度、巴基斯坦、菲律賓航班20日起禁飛港2周

香港新聞組／香港19日電
變種病毒襲港，港府首度啟動航班熔斷機制，印度、巴基斯坦及菲律賓禁止航班飛港14天。（中通社）
變種病毒襲港，港府首度啟動航班熔斷機制，印度、巴基斯坦及菲律賓禁止航班飛港14天。（中通社）

香港社區出現兩人感染傳染力高2.5倍的變種新冠肺炎，港府啟動熔斷機制，宣布4月20日零時零分起禁止印度、巴基斯坦及菲律賓的民航客機赴港，為期14天，同時限制曾經逗留該三個國家的人士登機赴港。港府亦向其他極高風險地區的回港人士，發出強制檢測公告，要求相關回港人士即使完成21天強制檢疫，以及檢疫期間的檢測後，仍需要進一步自我監察七天，並在回港後第26天接受核酸檢測。

大公報報導，東南亞多國疫情升溫，為防止變種病毒入侵香港，港府日前收緊航班熔斷機制。食物及衛生局局長陳肇始昨日表示，按現行熔斷機制，當局3月至今已七度禁止特定航班著陸。衛生防護中心會評估疫情、赴港人士確診數目和變異病毒株擴散的情況，適時調整和加強有關措施。至於抵港人士是否需要在檢疫21天後再接受更多檢測，則需要進行討論和諮詢專家意見。

•每次停飛 估逾千外傭、僱主受影響

據報導，勞工及福利局局長羅致光在網誌撰文指，本月每日有約百名外傭抵港，一旦觸發熔斷機制，從這些地區赴港的民航客機便須停飛14天，估計每次停飛有過千名外傭及僱主受影響。除了新聘外傭可能延遲抵港，一些回鄉度假的外傭亦可能被迫滯留。他表示，採取熔斷機制是必須，只能提醒外傭、僱主和職業介紹所預早籌謀。勞工處已經聯絡主要外傭輸出國家的駐港總領事館、外傭及僱主團體、職業介紹所組織等，告知有關機制已經實施，並會廣泛發放有關訊息，僱主及外傭可以及早應對。

僱傭代理協會主席張結民指，目前每日約150至200名外傭，由菲律賓及印尼抵港，在宣布收緊機制後，好多僱主都想盡快安排外傭到港，但受當地檢疫、手續安排等限制，想快都快不到。他估計一旦停飛，會有2000至3000名外傭受影響，屆時須重新做簽證，推算要晚一個月到港，僱主可能因此直接在本地市場挖人。他指，目前外傭轉工薪酬已經上升5%至10%，估計之後只會更高。

衛生署衛生防護中心18日下午公布，香港新增30宗新冠肺炎確診病例，當中29宗為輸...
衛生署衛生防護中心18日下午公布，香港新增30宗新冠肺炎確診病例，當中29宗為輸入病例，圖為外傭於旺角消遣。（中新社）

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