香港印裔男染變種病毒 女友也確診 料萬人須強檢

香港18日新增30宗新冠肺炎確診病例，當中本土感染病例為一名31歲女子，是16日發現的首例本土感染變種病毒病例的女友，同樣居於九龍佐敦伯嘉士大廈。（中通社）

繼日前社區出現首宗變種病毒 確診個案後，患者同住九龍佐敦伯嘉士大廈的女友昨日亦確診，成為香港 首宗沒有外遊而感染N501Y變種病毒個案。變種病毒流入社區風險增加，市民人心惶惶，在確診者曾到訪的長洲，預料有超過萬人需要檢測 ，區內流動採樣站昨日大排長龍。

大公報報導，香港昨日新增30宗確診個案，是逾一個月以來新高。唯一的一宗本土個案為31歲女子，且是N501Y變種病毒攜帶者。她是香港首名帶變種病毒株的29歲印裔男子的女友，沒有病徵，亦無外遊紀錄，在檢疫中心確診，衛生防護中心正調查她的行蹤。

因確診印裔男子14日曾與朋友由中環乘渡輪往返長洲，港府分別在中環5號碼頭及長洲體育館增設流動採樣站。不少市民都擔心變種病毒入侵社區。

長洲體育館採樣站昨日人龍不絕，由昨早至下午，持續有過百人輪候做檢測。有長洲島居民稱，每日有數千名島上居民乘搭渡輪離島返工，假期亦不乏大批港人湧入島內，預料有超過萬人需要檢測，擔心港府檢測能力不足令檢測延誤，或導致疫情反撲。

•長洲遊客大減 料生意跌半

明報報導，以往每逢假日都有大批遊客「迫爆」長洲，但昨日島上街道不算擠迫。有小食店表示，自有報導指感染變種病毒者到過長洲，遊客明顯減少，估計昨日生意額比過往假日少一半。有長洲居民稱，島上多長者，冀外界為保他們健康，勿在假期湧入長洲。

另據文匯報報導，由於印度裔男患者至今仍未將潛伏期的行蹤和盤托出，衛生署只知他曾在入住的佐敦伯嘉士大廈地舖食肆用膳，及到訪長洲等。有專家認為，香港變種病毒「0號病人」至今仍是個謎，不排除女患者早已在社區感染變種病毒，後來傳染該名男子。

佐敦區在今年1月連環「封區」後，衛生情況未見明顯改善、大廈劏房林立、居民衛生意識薄弱，加上人口流動性高，恐造成變種病毒大爆發。專家建議特區港府對佐敦區再進行封區檢測，盡早切斷傳播鏈，否則或爆發第五波疫情。