29歲印度裔攜變種病毒 8天遊走油尖、長洲多間食肆
香港新冠病毒疫情反撲，並首度在社區發現N501Y變種病毒株。個案涉杜拜來港的29歲印度裔男子，他在尖沙咀華美達華麗酒店檢疫21天後確診，此前三度驗出陰性，他逗留社區8天曾到油尖旺區佐敦、尖沙咀及長洲的多間食肆。
明報報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該男子在杜拜從事工程工作，3月19日乘搭阿聯航空抵港，當日至4月8日在酒店檢疫，沒離開房間，之後在友人位於佐敦的伯嘉士大廈寓所暫住，他在社區8天曾到佐敦及尖沙咀一帶。
對港不熟 未能憶述完整行蹤
張竹君稱患者不太熟香港，未能完整憶述行蹤，正嘗試以「向左向右行」方式引導他提供資訊。他在4月9日曾到重慶大廈印度餐廳，另到金冠大廈渣打銀行及彌敦道82至84號匯豐銀行；14日去長洲，4至5時在「恒樂餐廳菜館」用膳；16日到伯嘉士大廈的「松記糖水」等。他曾到之處要納入強制檢測，部分人要檢疫。
他原定本月16日返杜拜，於15日到梁顯利社區檢測中心檢測，驗出陽性且病毒量高，病毒數值（CT Value）為15至17。張竹君說，不排除他早在杜拜感染；或在港機場到酒店、酒店檢疫期間有「甩漏」導致染疫；當局亦不排除他在社區感染，對此「比較擔心」。
抵港前染疫？社區感染？
港大微生物學系講座教授袁國勇分析該患者有四大感染可能，其中兩個機率較高的可能是他感染已在社區存在的變種病毒，或在酒店受感染。中大呼吸系統科講座教授許樹昌則估計，最大可能是患者抵港前已感染，但有超長潛伏期，至最近剛發病；變種病毒株傳播率高六、七成，若早前社區已有個案，相信會看到。
華美達集團現有3間檢疫酒店，除上述尖沙咀的酒店，另有北角華美達盛景酒店，以及西營盤華美達海景酒店。當局於3月發現，北角華美達盛景酒店曾有分別來自加拿大及菲律賓的檢疫者，被驗出99.9%相似的變種病毒，該中心正調查酒店有無交叉感染。
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