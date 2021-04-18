29歲印度裔攜變種病毒 8天遊走油尖、長洲多間食肆

香港首名變種病毒患者，曾居住在佐敦伯嘉士大廈劏房內，衛生防護中心16日晚將伯嘉士大廈所有樓層的單位沒有病徵的住戶安排進行強制檢疫，以阻截N501Y變種病毒株擴散的潛在風險。(中新社)

香港 新冠病毒疫情反撲，並首度在社區發現N501Y變種病毒 株。個案涉杜拜來港的29歲印度裔男子，他在尖沙咀華美達華麗酒店檢疫21天後確診，此前三度驗出陰性，他逗留社區8天曾到油尖旺區佐敦、尖沙咀及長洲的多間食肆。

明報報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該男子在杜拜從事工程工作，3月19日乘搭阿聯航空抵港，當日至4月8日在酒店檢疫，沒離開房間，之後在友人位於佐敦的伯嘉士大廈寓所暫住，他在社區8天曾到佐敦及尖沙咀一帶。

對港不熟 未能憶述完整行蹤

張竹君稱患者不太熟香港，未能完整憶述行蹤，正嘗試以「向左向右行」方式引導他提供資訊。他在4月9日曾到重慶大廈印度餐廳，另到金冠大廈渣打銀行及彌敦道82至84號匯豐銀行；14日去長洲，4至5時在「恒樂餐廳菜館」用膳；16日到伯嘉士大廈的「松記糖水」等。他曾到之處要納入強制檢測 ，部分人要檢疫。

他原定本月16日返杜拜，於15日到梁顯利社區檢測中心檢測，驗出陽性且病毒量高，病毒數值（CT Value）為15至17。張竹君說，不排除他早在杜拜感染；或在港機場到酒店、酒店檢疫期間有「甩漏」導致染疫；當局亦不排除他在社區感染，對此「比較擔心」。

香港衛生署17日通報，香港新增18宗新冠肺炎確診病例，包括8宗本地病例，其中有6宗源頭不明，包括1宗變種病毒病例。這名變種病毒患者9日去過重慶大廈一間印度餐廳。圖為重慶大廈。(中新社)

抵港前染疫？社區感染？

港大微生物學系講座教授袁國勇分析該患者有四大感染可能，其中兩個機率較高的可能是他感染已在社區存在的變種病毒，或在酒店受感染。中大呼吸系統科講座教授許樹昌則估計，最大可能是患者抵港前已感染，但有超長潛伏期，至最近剛發病；變種病毒株傳播率高六、七成，若早前社區已有個案，相信會看到。

華美達集團現有3間檢疫酒店，除上述尖沙咀的酒店，另有北角華美達盛景酒店，以及西營盤華美達海景酒店。當局於3月發現，北角華美達盛景酒店曾有分別來自加拿大及菲律賓的檢疫者，被驗出99.9%相似的變種病毒，該中心正調查酒店有無交叉感染。