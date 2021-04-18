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香港喜宴賓客達百人須接種疫苗 新人怕得罪人寧取消

香港新聞組／香港18日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

新冠病毒疫情令不少婚宴延期，政府公布「疫苗氣泡」路線圖，賓客及食肆員工均接種疫苗後，宴會人數上限可由20放寬至100，有準新娘表示怕「得罪人」，不會叫親友打針，「一陣親友打完針如果死咗，喜事變白事點算？」寧願「撻訂」取消婚宴。

明報報導，原定去年9月結婚的Cherry原計畫在郵輪碼頭宴會中心擺酒，已付12萬元訂金擺酒連婚禮攝影、化妝等，惟當時疫情嚴重，「唔想兄弟姊妹個個都要戴口罩，想大家enjoy」，故先註冊結婚，婚宴延至今年4月11日。詎料今年3月中疫情仍嚴峻，宴會場地提出4人一枱、不穿婚紗、不敬酒，隨後再提出7時開席、9時送客、10時清場，她認為時間太趕，決定再延至10月。

報導指出，對於「疫苗氣泡」，Cherry稱通訊群組內不少新娘直指「很無理」、「為難新人」，有感政府用盡方法逼人打疫苗、用「安心出行」，惟她不會開口叫親友打疫苗，「我講唔出，我會寧願唔搞，無意思啊。一陣（親友）打完（針）如果死咗，點樣飲你嗰餐？喜事變白事點算？」宴會場地合約訂明若延期至2022年，需另收手續費，她說「如果去到今年10月疫情都不OK，真係好想撻訂，唔搞啦」。

報導稱，婚禮顧問歐惠芳稱「疫苗氣泡」令許多新人大表為難，例如想闔府統請，卻有人不足16歲，未夠年齡打針，而且不少長輩身體狀况未必適合打針，「好多客人都話唔敢出聲叫親友打針，怕得罪人」。

疫苗 疫情 郵輪

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