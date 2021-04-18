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港年輕人移民加拿大 首3周接513工作簽證申請

香港新聞組／香港18日電
加拿大為香港年輕人提供的特別移民計畫，今年2月收到包括503份工作許可申請。圖為香港中環。（中通社）
加拿大為香港年輕人提供的特別移民計畫，今年2月收到包括503份工作許可申請。圖為香港中環。（中通社）

加拿大香港年輕人提供的特別移民計畫，自今年2月8日起接受申請，加拿大聯邦移民、難民及公民部16日稱，推出首3周（2月8日至2月28日）收到包括503份工作許可申請，以及10份延長工作許可的申請。成功申請者最多可獲三年工作簽證，在當地工作至少一年後，可申請加拿大永久居留權。

聲明表示，加拿大與國際社會對「港區國安法」同有極大憂慮，並強烈支持和平示威的權利，以及表達和集會的自由。

香港01報導，加拿大2020年收到來自香港的簽證申請（訪客簽證除外）申請有8121份，增幅為10%。

加拿大聯邦政府金融交易和報告分析中心（FINTRAC）統計顯示，2020年通過電子轉帳方式從香港銀行轉至加拿大的資金創新高，約436億加元（2709億港元，348億美元）。凡高逾1萬加元的匯款，都會向FINTRAC報告。

加拿大移民部長門迪奇諾（Marco Mendicino）4月14日宣布，政府會為身處當地的外籍必要工種人士及畢業留學生，提供成為永久居民的新途徑。加拿大聯邦移民、難民及公民部當時在新聞稿指出，新政策會讓9萬名已在加拿大的工人和留學生，將他們的臨時居留身分轉變成永久居留身分。

據明報報導，因應港區國安法實施，加拿大去年11月公布，將放寬香港年輕人到當地讀書和工作的程序；至今年2月初，加拿大宣布於2月8日起，在過去5年取得加拿大學位或大專文憑，或持同等海外證書的港人，可在網上申請最多3年的工作簽證。

加拿大 工作簽證 香港

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