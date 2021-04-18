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香港首例…63歲男師打完2劑科興 7天後仍確診

香港新聞組／香港18日電
香港疫情反撲，一名63歲男子接種第二劑科興疫苗七天後確診，香港首見案例。市民在香港西灣河體育館社區疫苗接種中心門口排隊，等候接種新冠疫苗。（中新社）
香港疫情反撲，一名63歲男子接種第二劑科興疫苗七天後確診，香港首見案例。市民在香港西灣河體育館社區疫苗接種中心門口排隊，等候接種新冠疫苗。（中新社）

有變種病毒個案流入社區，令香港疫情有反撲跡象。香港昨日新增18宗確診，8宗為本地個案，當中有6宗源頭不明，其中一人帶變異病毒株，另一名63歲電工男導師在接種第二劑科興疫苗七天後確診，香港首見案例。另有20多宗初步確診。

衛生署昨在疫情記者會並沒交代63歲電工男導師曾打兩劑疫苗，在傳媒查詢下，政府昨深夜承認，確診者在3月10日及4月7日，在屯門友愛體育館打兩針科興。據政府於昨日公布的數字，全港現有約1萬1900名市民接種兩劑科興疫苗，有4500名市民接種第一劑疫苗。

香港01報導，港府現時購入兩款新冠肺炎疫苗讓市民選擇接種，當中科興疫苗的成效一直被質疑，最新智利公布研究結果中，科興疫苗的有效率為67%。過去曾有患者於接種疫苗數天後確診，當時衞生防護中心解釋，接種疫苗後要待約兩周才會產生抗體，亦要接種兩劑疫苗才有效。而這次確診63歲男病人已接種第二劑，即相距第一劑接種最少超過一個月。

屯門單日新增4宗不明源頭個案，成為「重災區」。據文匯報報導，屯門友愛邨繼愛暉樓3座早前爆疫後，隔籬2座也出現無源頭個案，患者為上述63歲男導師，在元朗貿易中心香港人力資源有限公司教授電工課程，每星期會上5至6堂，每堂時間長達2.5小時。衞生防護中心認為師生之間接觸十分頻繁，學生有較高被傳染風險，需要接受強制檢疫。其他無源頭患者還包括一名居於友愛邨的的士司機，及一名在屯門市廣場一期兼職的售貨員等廣泛接觸人群者。確診司機平日會到友愛商場行街，近乎每日在邨內的利群茶餐廳用膳。

此外，將軍澳蔡繼有幼兒園的31歲女教師初步確診，大公報報導，她居住啟晴邨康晴樓，全校小朋友都有上她的中文課，多名師生需檢疫。她本月14日與朋友遊迪士尼，10日在尖沙咀彩福皇宴出席200人婚禮，婚宴在10間房進行，與她同房進食的人需檢疫。若她最後確診，總共約百餘人需檢疫。

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