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選委會任期結束或現真空 鄧忍光：中央指示要留白

香港新聞組／香港18日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

中央修改香港選舉制度，港府配合修訂本地法例，相關綜合條例草案上周交到立法會首讀、二讀，有關法案委員會昨日首次開會，首次會議已進入逐條審議。選委會日後除了選出特首，亦新增職能為提名和選舉40名立法會議員。

明報報導，修例列明來屆選舉委員會任期2026年10月21日結束，但至2027年2月1日才組成新一屆選委會，政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光透露，之後一屆選委會如何處理，得到中央部門清晰指示要「留白」，2026年10月21日後選委會是否真空，「中央稍後有另一個決定，但不是很快的事」。

據報導，全國人大常委譚耀宗說暫未知有關的《決定》，他認為選委會任期5年不可能改變，而距2026年有幾年時間，料中央會提前公布解決方法由港府落實。至於「留白」是否為有機會調整選委會的組成，他稱如果是微細的調整可由全國人大常委會處理，由特區立法。全國港澳研究會副會長劉兆佳稱，不排除日後選委會組成出現輕微變動，新的選委會組成未試過，中央汲取運作經驗後，再調整以更好地達到「愛國者治港」的可能性存在。

報導指出，港府昨在會上強調，不會改動特首周期和選委會5年任期。謝偉俊認為，選委會出現如此長的真空期有問題，因立法會可能有補選，卻沒有選委會履行其法定功能。自由黨張宇人建議，將來選委會變4年一屆，配合立法會的任期。

新民黨主席葉劉淑儀回覆查詢時估計，今次短時間內修改選舉制度，不排除中央之後會再檢視。

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