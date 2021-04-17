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港區國安法300天 傳媒成新戰場

香港特派員 李春
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

不知不覺，港區國安法已實施貼近300天大關，而以4月15日香港首度過「全民國家安全教育日」為標誌點，以4月16日黎智英及一批老派民主派知名人士被判刑為轉捩點，香港國安法開闢新戰場，這回是傳媒。

4月15日香港首過「全民國家安全教育日」，那是標誌香港在國家安全議題上，與中國大陸融為一體，是以港府主要官員都出來大講國安，但多數是表功，只有少數講話暗示了港版國安下一波，其中一個是警務處長鄧炳強。

鄧炳強是香港教育日上官員講話時間最長者，但他不特別總結過去，而是句句都在暗示著未來，其核心內容有三點，一是點名美國是透過香港來危害中國安全的國家；二是指美國透過代理人來實施國安危害，不點名指黎智英就是代理人；三是暗示要展開新一波行動，以說傳媒不在排除之列來突出重點。

4月16日就是一個轉捩日，這天一大早，傳統左派報章大公報就以顯著版面刊登長文「依法取締蘋果，堵塞國安漏洞」，長文的內容就是標題那直截了當的兩個要求。

與之同時，北京的中共中央機關刊物和主管港澳事務機構的網站，發出了在「教育、傳媒等領域推進撥亂反正工作」的號召。

也就在這一天，司法領域三箭齊發，2019年的「八一八流水式集會」、「八三一非法集結」兩案在這一天宣布判刑，兩案都有多位老牌民主派人士，但焦點在黎智英的判刑上。與之同時，對黎智英的國安案，再加控兩項罪名也選在同期公布。

還具有轉捩意義的，是警務處處長鄧炳強進一步宣示，他本來是在立法會財委會特別會議上講警察招募的事，但話鋒一轉，說「假新聞」與國家安全有直接關係，又說不少外部勢力利用在香港的代理人，用「假新聞」、假消息的方法，在香港煽動仇恨、分化社會、製造矛盾等。

他明言，對於嘗試用假新聞危害香港安全的人，警方會全面調查，一有證據就會作出拘捕及檢控。

在此之前，香港的時事評論員認定，隨著香港選舉制度的大改制完成，北京已封殺了所有讓「反對派」生存的政治空間，香港的政治鬥爭會稍見平息，政治風向有可能轉向建制派的內鬥，或者說建制新銳與建制舊勢力的火併。

現在看起來，這種判斷稍顯淺顯，很多共產黨人都會背誦毛澤東的詩詞名句：「宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王」。

香港 教育 黎智英

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