港民主派遭重判 布林肯：政治動機 美英加議員聲援被告

荷蘭（左起）、瑞典、加拿大和澳洲的外交代表16日在香港法院大樓外等待進入旁聽。(歐新社)

前年8月18日維園流水式集會及同年8月31日祈禱遊行案判刑出爐後，美國國務卿布林肯譴責香港 對黎智英等其他民主派人士的判決，並指是「出於政治動機」。

路透報導，布林肯在聲明中說，「北京 和香港當局針對的香港人，不過是行使受保護的權利和基本自由，這些包括和平集會自由和言論自由」。

布林肯補充說，16日的判決是「中國 和香港當局破壞《基本法》和《中英聯合聲明》所保障的權利和基本自由的又一例子」。

明報報導，中國外交部副部長樂玉城接受美聯社訪問稱被告是應得的。西方政府暫未有即時回應，前港督彭定康則斥責中共延續「對香港自由和法治的全面攻擊」，而英國、美國和加拿大都有國會議員發聲批評。香港律政司發聲明稱，對有人公開要求立即釋放已認罪或經審訊定罪、承認所犯過失的被告「感到驚訝」，批評要求「荒誕無稽」，「明目張膽違反國際法及不干預的基本原則」。

彭定康形容，這星期見證部分在香港自由及民主議題上「最知名的和平及溫和捍衛者」落入北京的報復目光，斥責中共不明白打壓和關押是無法令民眾愛上極權和貪腐的政權。

歐盟駐香港辦事處副辦事處主任韋理斯（Charles Whiteley）昨日到法院旁聽，他向彭博社強調「我們正非常密切關注案件」，形容涉案者皆是非常知名和受尊重，但未有進一步評論。

路透引述外交官消息稱，歐盟原定在19日的外長會議，就港區國安法事宜發表批評北京的聲明，但因匈牙利阻撓而被抽出審批程序，匈牙利的理據是歐盟跟中國已有太多爭拗議題。匈牙利是中國重要投資對象，不時就對華政策跟歐盟主流聲音相左，惹來爭議。

台灣的總統府發言人張惇涵表示，對於北京當局繼續侵害香港的民主及人權，再次表達高度遺憾和譴責，而這項判決，無疑將使香港人民集會遊行的權利受到大幅限縮。