反送中遊行「判太重」旁聽者哭 緩刑4人滿臉愁容

前年8．18流水式集會案16日宣判，李卓人（中）等人出庭前抗議港府「政治檢控」。（美聯社）

8．18流水式集會案9名被告，只有李柱銘、吳靄儀、何俊仁和梁耀忠等4人獲判緩刑離開法院，但他們難解愁容，何俊仁在庭外說，對今次結果感驚訝，18個月的量刑起點甚至「冇辦法相信」，對其他即時入獄的被告感痛心。

明報報導，逾百市民在庭外看直播，獲悉眾人被重判後，紛紛說判得太重，有人大呼「有無搞錯」、「以前都係判罰款」等，有人忍不住淚水，傳來陣陣痛哭聲。他們得知部分被告要即時入獄，紛紛大叫「加油」、「撐住」，希望庭內的被告聽到支持聲音。

據報導，吳靄儀在庭外說心情非常沉重，梁耀忠說刑期很重，大家情緒不好，李柱銘則一律回應「無嘢講」；何俊仁稱對判決感失望，稱會與律師團隊商量，或會上訴；他說，和平理性集會應在國際法和人權法下受到尊重，批評法官以負面角度看待和平集會。

民主黨創黨主席李柱銘16日被判囚11個月、緩刑兩年，他步履蹣跚由親友護送上車離開。（路透）

報導指出，七旬富商「劉公子」在庭外多次激動落淚，眼鏡滿是霧氣。他說聞判後非常「hurt（傷心）」，見到很多同路人入獄，形容這是人生最惡劣的時刻，「The world today is a mess（今天的世界一團糟）」，又引用吳靄儀在庭上所言，法律應服務人民，質疑現時法律已變質，他說案發當日警方沒有事先警告是非法集會，卻秋後算帳，認為是政治打壓，擔心自己說太多亦會被以言入罪。

散庭後，大批市民在法院大樓地下送別被判緩刑的被告離開。報導表示，年逾八旬的李柱銘步履蹣跚離開法庭，大批聲援者爭相與他握手，並拍肩以示支持，亦有人激動與他相擁，不斷大叫「民主之父」，更說「多謝你，李柱銘大律師」。由於人數眾多，李柱銘最終要由親友組成人鏈護送上車。

至於昨日在8．31案被判緩刑的楊森，他說對判刑感到驚訝，認為在香港 參與和平集會受到保障，但今次判刑將2019年社會事件與和平集會遊行 拉上關係，形容是「匪夷所思」。他認為就算此次有寒蟬效應，香港人亦不會怕，寄語港人「總會見到光明」。