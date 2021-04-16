港批美蠢動 不排除再拘傳媒人 稱觸犯國安法會調查到底

港區國安法實施以來，香港15日舉行首個「全民國家安全教育日」，香港警察學院開放日進行反恐演習和應急演練等活動。圖為香港懲教緊急應變隊進行應急演練。（路透）

香港 警務處長鄧炳強指外部勢力仍蠢蠢欲動，利用香港代理人危害國家安全，並直接點名美國是外部勢力之一。他還不點名地指控黎智英是外部勢力的香港代理人，並暗示不排除再拘捕傳媒人士，強調香港任何人為外部勢力做代理人，都要為犯法行為付代價。

4月15日是中國大陸「全民國家安全教育 日」，在制定港區國安法 後，港府首度舉行「全民國家安全教育日2021」。鄧炳強在教育日發言指出，自港區國安法實施至今，港警國家安全處共拘捕約100人，超過一半已被檢控，其中以「串謀顛覆國家政權」罪起訴47人。

鄧炳強稱，港區國安法實施後，警方積極收集和分析情報，去年11月設檢舉熱線後，已接獲超過8萬個檢舉。

鄧炳強表示，香港警方發現外部勢力會辨識界別或媒體，為其政治目的服務，他所指的外部勢力涉及美國。鄧又不點名指「一名已被拘捕檢控扣留的傳媒老闆」，所控制的傳媒，以炒作及不實報導分化人心，挑起社會對國家的仇恨，他和警隊會窮一生精力找出證據，將有關人士繩之於法。

香港壹傳媒創辧人黎智英，是香港目前唯一被拘捕羈押的傳媒老闆。鄧炳強說，有關媒體亦會利用網上炒作，在街頭動員將矛盾升級，並利用暴力、起底方法對待執法人員等，亦會找外國議員或身在外國但違反國安法的人炒作議題，煽動年輕人進行違法及暴力行為。

未來會否就傳媒界作進一步拘捕行動，鄧炳強表示，任何人觸犯國安法或其他法例，都會調查到底，沒有人在法律之上。

港府保安局局長李家超發言時說，「港獨」分子雖已收斂，但仍繼續以不同方式鼓吹和滲透，利用媒體、文化、藝術、刊物等灌輸「港獨」意識，荼毒年輕人，美化暴力。本土恐怖主義潛伏在社會，要防範自我激化的人，表面平常，但可突然變成「孤狼」，做出恐怖行為。