赴港求學大陸學生 淪「反中亂港」棋子

央視曝光多起間諜與涉及危害國家安全的典型案件，其中包括數宗赴港求學的大陸學生淪為「反中亂港」棋子。圖為香港示意圖。(取材自shutterstock)

為配合中國「全民國家安全教育日」活動，官方媒體密集曝光多起間諜 與涉及危害國家安全的典型案件。其中，包括數宗赴港求學的大陸學生淪為「反中亂港」棋子。

據央視報導，與往年不同，今年官媒披露的案例多以政治安全為主，並指一些前往香港 求學的大陸學生，遭遇「攻心戰」，涉入危害國安活動。

報導舉例稱，2019年香港爆發反送中運動，部分大陸學生捲入其中。大陸國安機關去年偵破一宗在港陸生楊某與境外敵對組織及「反中亂港」勢力相勾連，從事「顛覆國家政權及反中亂港」活動案。

官媒指，楊某2017年赴香港就讀電影專業碩士研究生，在求學期間，受境外反華勢力言論影響，參與某境外敵對組織組黨結社活動，幫助開展反中宣傳，參與非法遊行 。他還被指大肆轉發聲援香港示威者的推文，發布「封殺中企」的連署信等。

此外，還有一名22歲河北省就讀新聞系的田姓大學生，被控在某西方知名媒體北京分社擔任實習記者期間，「大量接受經費，介入炒作多起熱點敏感案件」。

央視還稱，大陸東部沿地區的漁民在捕魚時，發現黑色不明物體。官方稱，這些是攜帶大量傳感器的「境外間諜竊密裝置」，用來收集海洋環境資料和訊息。