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港中聯辦主任：危害國安 一出手必到位

記者賴錦宏／香港16日電
「全民國家安全教育日2021」開幕典禮15日在香港會議展覽中心舉行，行政長官林鄭月娥（左）、中聯辦主任駱惠寧出席開幕儀式。（中通社）
「全民國家安全教育日2021」開幕典禮15日在香港會議展覽中心舉行，行政長官林鄭月娥（左）、中聯辦主任駱惠寧出席開幕儀式。（中通社）

香港中聯辦主任駱惠寧說，國家安全是發展的首要前提，也是國之大計，強調中央一向是言必行，行必果，對一切危害國家安全和香港繁榮穩定的行為，中央該出手時就出手，一旦出手必到位，強調會對一切橫蠻干預香港事務，提出以香港作棋子的外國和外國勢力，該反制就堅決反制，讓他們留點教訓。中央將全力支持特區政權機關，依法懲治一切危害國家安全的犯罪活動，全面支持因捍衛國家安全而受威脅打壓的團體。

港區國安法實施9個月以來，香港警方國安處已拘捕100人，至今57人被起訴。

據香港電台，駱惠寧15日出席全民國家安全教育日開幕禮並致辭，他指出，去年6月港區國安法實施，終結香港在國家安全不設防的歷史，完善選舉制度亦堵塞反中亂港分子，利用選舉進入管治架構的制度漏洞，形容兩項措施是維護社會穩定守護香港未來的利劍和堅盾。

他表示，特區政府要承擔起維護國家安全的憲制責任，是特區各行政立法司法機關的共同責任，讚揚特區政府過去一年的工作，有目共睹，認為在香港國安法實施後，香港有了法律、機制和隊伍，執行和落實相關責任尤其重要，凡破壞國家安全，需硬對抗，就依法打擊，需軟對抗，就依法監管。

駱惠寧說，香港曾因安全之痛，付出昂貴代價，市民也有切膚之痛，認為在有利劍和堅盾之下，香港有可以解決深層次民生問題的必備條件。他又說，誰想在國家安全和市民安寧上，突破底線，中央不容許市民不答應，希望社會各界能行動起來，凝聚國家安全的共識，築起維護國家安全的銅牆鐵壁。

他指出，一年來，香港沒有出現大規模資金流出等危言聳聽的現象，銀行的總結餘增至近四年來的高位，引述外國傳媒指，香港國安法能讓香港市場和投資變得更穩定，是事實勝於雄辯。

駱惠寧重申，小船變大船才能乘風破浪，小家離不開祖國的大家，相信國安法深入實施和完善選舉制度，特區將擁有比任何時期更安全穩定的發展環境，香港未來一定是美好。

香港 港區國安法 投資

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