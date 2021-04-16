港接種新冠疫苗 年齡層擴至16歲以上

香港政府宣布擴大接種年齡層至16歲以上，圖為香港荃灣荃景圍疫苗注射中心。(中通社）

香港 當局15日宣布擴大接種新冠病毒疫苗 的年齡層，自23日起，16以上市民可以預約接種疫苗。

中央社報導，港府自2月底起為60歲以上等市民接種新冠病毒疫苗，首先施打的是中國 科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的滅活疫苗克爾來福，其後新增中國復星醫藥與德國藥廠BioNTech合作研發的BioNTech(輝瑞，港譯復必泰)疫苗。

上月中，當局擴大接種疫苗的年齡層至30歲以上。

食物及衛生局局長陳肇15日進一步公布，當局決定擴大接種疫苗的年齡層，接種復必泰的年齡下調至16 歲或以上，接種科興疫苗的下調至18歲或以上。

公務員事務局局長聶德權表示，擴大接種年齡層後，香港有650萬人可以接種疫苗，占人口的88%。

截止14日，已有63萬2300人接種首劑疫苗，另有31萬8700人接種第2劑疫苗。

當局認為接種疫苗的人數並不理想，因此，日前提出一些放寬防疫措施的計畫，希望鼓勵更多人接種。

另據明報報導，政府表示，基於復必泰保存期有限，考慮香港儲存及接種能力，29間接種中心將運作至9月底，有意接種復必泰者最遲要在8月底打首針。若有人8月後身體狀况才可接種，公務員事務局長聶德權說：「到時有什麼供應就接種什麼疫苗。」有關注病人權益組織表示，部分公院病人要諮詢醫生才打針，未必趕及未來數月覆診，建議預留部分復必泰供病人選擇。

報導說，呼吸系統科專科醫生梁子超認為，如香港接種進度未如預期，政府應與BioNTech供應商商討押後供港，以免抵港後無人接種，造成浪費。他又建議屆時保留部分接種中心，讓市民於9月後繼續接種復必泰疫苗。