香港修改選舉制度草案提出 估下月底前通過

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 當局昨天向立法會提交有關修改選舉制度的條例草案，有議員期望草案於下月底前通過。

相關條例草案早上在立法會進行首讀及二讀，政制及內地事務局局長曾國衛提交草案時說，立法會近年出現種種亂象，並於2019年遭人非法闖入及大肆破壞，一些港府草案因此被拖延，港府幾乎進入不能管治的狀態。

他說，「一國兩制」過去幾年受到嚴重衝擊，2019 年的修例風波令社會陷入動亂，期間有人鼓吹「港獨」、抗拒北京 中央管治，也有「反中亂港」分子通過選舉進入體制，這反映出選舉制度有明顯漏洞及缺陷，北京中央出手完善選舉制度是「有理有據、出師有名」。

立法會議員廖長江向媒體說，修訂草案內容超過500頁，審議時間緊迫，期望立法會能夠在下月底前通過法案。

明報報導，香港選舉制度修改，當中選舉委員會產生辦法對於各界別分組的「團體選民」資格訂出兩套準則，除「列明團體」外，其他團體和企業須持續運作三年以上方可成為投票 人，例如「同鄉社團」轄下眾多屬會，但主要社團例如九龍社團聯會等「列明團體」不受此限。截至昨日仍最少有12個「列明團體」成立不足三年，分別在「體育、演藝、文化及出版界」（體演文出界）、法律界、科技創新界及同鄉社團。有學者認為，中央為「湊數」而不斷搬準則，訂出列明團體毋須持續運作三年的安排是破壞程序公義。