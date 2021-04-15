我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3142萬人確診 已施打1億9479萬劑疫苗

舊金山蘇諾瑪縣39人打新冠疫苗後 驗出陽性

香港修改選舉制度草案提出 估下月底前通過

香港新聞組／香港15日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港當局昨天向立法會提交有關修改選舉制度的條例草案，有議員期望草案於下月底前通過。

相關條例草案早上在立法會進行首讀及二讀，政制及內地事務局局長曾國衛提交草案時說，立法會近年出現種種亂象，並於2019年遭人非法闖入及大肆破壞，一些港府草案因此被拖延，港府幾乎進入不能管治的狀態。

他說，「一國兩制」過去幾年受到嚴重衝擊，2019 年的修例風波令社會陷入動亂，期間有人鼓吹「港獨」、抗拒北京中央管治，也有「反中亂港」分子通過選舉進入體制，這反映出選舉制度有明顯漏洞及缺陷，北京中央出手完善選舉制度是「有理有據、出師有名」。

立法會議員廖長江向媒體說，修訂草案內容超過500頁，審議時間緊迫，期望立法會能夠在下月底前通過法案。

明報報導，香港選舉制度修改，當中選舉委員會產生辦法對於各界別分組的「團體選民」資格訂出兩套準則，除「列明團體」外，其他團體和企業須持續運作三年以上方可成為投票人，例如「同鄉社團」轄下眾多屬會，但主要社團例如九龍社團聯會等「列明團體」不受此限。截至昨日仍最少有12個「列明團體」成立不足三年，分別在「體育、演藝、文化及出版界」（體演文出界）、法律界、科技創新界及同鄉社團。有學者認為，中央為「湊數」而不斷搬準則，訂出列明團體毋須持續運作三年的安排是破壞程序公義。

北京 香港 投票

上一則

馬雲重罰後露面了 出席普亭視訊會議 全程只喝茶不發言

下一則

2港婦打復必泰流產 衛署：未證與疫苗相關

延伸閱讀

香港立法會12•19改選 特首明年3•27選

香港立法會12•19改選 特首明年3•27選
港立法會12月19日改選 明年3月27日選特首

港立法會12月19日改選 明年3月27日選特首
香港推「疫苗氣泡」 入境擬放寬 下月中推「來港易」

香港推「疫苗氣泡」 入境擬放寬 下月中推「來港易」
香港選制修訂 港府：盼5月底通過條例草案

香港選制修訂 港府：盼5月底通過條例草案

熱門新聞

温州一家星巴克疑似出现不雅视频，警方已介入 。（視頻截圖）

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

2021-04-10 13:00
「反壟斷」開鍘阿里吃182億元罰單。(取材自微博)

中國「反壟斷」開鍘 阿里巴巴被罰182億元

2021-04-09 21:36
中國疾病預防控制中心主任高福。(取材自疾病預防控制中心)

中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低

2021-04-11 07:48
被燒毀的麵包車。（取材自FM93交通之聲）

快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？

2021-04-10 08:00
DNA親子鑑定師戴維。（取材自正觀新聞）

誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生

2021-04-10 10:00
一名女遊客到新疆「野狼谷」觀賞狼群時，失手讓抱著的貴賓狗掉入柵欄內，貴賓狗當場遭7匹狼圍攻撕咬致死。（視頻截圖）

女遊客抱貴賓犬新疆看狼 狗跌入坑遭7匹狼咬死

2021-04-08 13:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店

完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店
IRS今發最後一批1400元紓困支票

IRS今發最後一批1400元紓困支票
南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕

南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕
憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜

憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜
快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷

快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷