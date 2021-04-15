2港婦打復必泰流產 衛署：未證與疫苗相關

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 衛生署昨公布兩名32歲孕婦接種輝瑞 （復必泰）疫苗 後流產，其中一人於接種後3天下腹出血，並排出死胎兒，胎齡估計約23至24周；另一人在接種後8天流產。

明報報導，香港逾60萬人已接種首劑新冠病毒疫苗，衛生署昨晚公布兩名32歲孕婦接種復必泰疫苗後流產，她們均於接種後驗孕呈陽性，其中一人於接種後3天下腹出血，排出死胎兒，估計胎齡約23至24周；另一名孕婦於接種後8日流產，醫管局至事發後8天才通報個案。衛生署稱目前未有證據顯示流產與疫苗有關。有接種中心表示，一般會拒絕孕婦接種，除非孕婦要到高風險地區等，並已諮詢其婦產科醫生，獲評為適合接種。

兩名同為32歲的女子，其中一人於4月8日到聖保祿醫院接種疫苗，觀察期間沒有不適紀錄，她在10日驗孕呈陽性，翌日、即接種後3天發現下體出血和下腹痛，並排出胎兒，同日到瑪麗醫院急症室求診，胎兒證實死亡，她至昨日情况穩定。醫管局評估胎兒重量，估計胎齡約23至24周。據醫管局資料，該女子未能提供清晰的妊娠資料；當局在事主流產翌日通報衛生署。

另一名女子於3月23日在彩虹道羽毛球中心接種復必泰疫苗，觀察期間亦無不適紀錄，她在接種後兩天驗孕陽性，於31日因下體出血，到伊利沙伯醫院求診，被診斷為流產，目前已出院。

衛生署補充，香港2017至2019年間，每年約有3500至3900人次自然流產。中大婦產科學系教授潘昭頤表示，一般情况下，約有一至兩成孕婦會流產，當中早孕期流產較常見，美國 現有逾3萬名孕婦接種mRNA疫苗，復必泰和Moderna各占一半，初步2000名孕婦數據顯示，流產率介乎一成至兩成，與背景發生率相若。

伊利沙伯體育館疫苗接種中心醫療隊負責人林哲玄說，香港無規定拒絕孕婦接種復必泰疫苗，但鑑於香港疫情穩定，且新冠疫苗在孕婦身上缺乏安全數據，香港婦產科學院早前表示，暫不建議接種計畫涵蓋一般孕婦。林又說，如有孕婦到其中心要求接種疫苗，會被拒絕，除非她有特殊情况，例如要到高風險地區，並已諮詢其婦產科醫生獲評估為適合接種。