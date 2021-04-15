香港餐廳要求員工打疫苗否則解雇 恐涉歧視

有餐廳員工說，港府要求大集團、餐飲業向員工「埋手」，只為確保更多人接種疫苗。(中通社資料照片)

日前特首林鄭月娥 公布放寬食肆安排，食肆員工需接種疫苗 ，並規定食客必須使用「安心出行」，才可延長堂食時間及每桌人數上限。昨天網上流傳一份由主要辦婚宴酒席的譽宴集團發出的員工內部通告，指員工必須在26日前完成第一針疫苗接種，並需將證明交予公司人事部門，否則29日起安排停工。

香港01報導，有現職員工確認文件內容屬實，指體諒公司「遵從港府要求」，但作為員工感到「進退兩難」，「打咗又好似屈服，唔打無工開」，仍要時間考慮會否去接種疫苗「保飯碗」。

據報導，專門辦婚宴酒席的譽宴集團，其公司人力資源部於14日向全體員工發通告，指員工必須在26日前完成第一針疫苗接種，並需將證明whatsapp交予公司人事部門，否則29日起安排停工，並指由社會運動至疫症來襲已歷時22個月，集團處於「嚴峻的經濟困難」，只能無奈遵從港府的放寬社交距離 措施。

有譽宴員工確認通告內容屬實，明白公司只是迫不得已，行內不少職工議論紛紛，仍在考慮應否「保飯碗」注射疫苗，又慨歎「做得飲食業，就算我唔打針唔做呢間，去第二間都可能會迫(打針)，只係未必會白紙黑字咁寫。打針的話又要擔心安全，部分客睇到又係唔鐘意，好難做。」該員工說，現時港府迫大集團、餐飲業向員工「埋手」，只為確保更多人接種疫苗。

另據明報報導，港府擬推「疫苗氣泡」，若食肆員工和顧客都接種新型冠狀病毒疫苗，才可享部分放寬措施。平機會表示，若雇主要求員工一定要打疫苗，否則會被解雇，有可能間接歧視不適合打疫苗者，例如有嚴重疾病者或孕婦，促請港府與業界商討細節時，要考慮不適合打疫苗者的需要。

平機會表示，據了解港府將與業界商討執行疫苗氣泡的細節，當中或包括豁免，促請港府及業界考慮不適合打疫苗者的需要，為他們作出其他合適的安排。