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香港本地遊最快下月初復辦 郵輪團露曙光

香港新聞組／香港15日電
香港本地遊暫停多時，隨著疫情緩解，可能下月恢復。圖為金紫荊廣場。(中新社)
香港本地遊暫停多時，隨著疫情緩解，可能下月恢復。圖為金紫荊廣場。(中新社)

冰封逾四個多月的香港本地遊，隨疫情回穩終現曙光。港府僅要求團友在景點使用安心出行，未再要求團友先接種疫苗或接受病毒檢測。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，港府提出復業的條件，是所有帶團員工都要接種疫苗或接受檢測。旅遊業界立法會議員姚思榮相信最快下月初可復辦本地遊。　

香港01報導，邱騰華表示，有與旅遊業界商討恢復本地遊，港府提出恢復的先決條件，是除了特殊原因和不適合接種的人士之外，所有帶團員工都要接種疫苗或接受檢測。邱騰華14日出席立法會特別財委會時透露，郵輪團可以開始準備，但只能在公海上過夜，而所有船上旅客都應接種疫苗。

旅遊業界立法會議員姚思榮說，行政會議如可於20日通過放寬有關本地遊的限聚令安排，相信最快下月初可復辦本地遊。他說，據他了解，有關前線員工可選擇接種疫苗或檢測，如果打針，就要在打兩針後14天才可出團；若選擇檢測，每次出團都要持有72小時內陰性證明。至於參加者是否都要先接種疫苗，邱騰華明白未必能做到，提出如出團時使用「安心出行」程式，日後也可以追蹤。

邱騰華稱，明白香港市民希望日本、韓國旅行，但強調當地出現變種疫毒，相關準備要做足。香港與新加坡原計畫在去年11月啟動旅遊氣泡，邱騰華說雙方正商討當中的細節，例如旅客要先做病毒測試，以及機組人員病毒測試安排等，形容與新加坡的經驗將會是其他地方協議的基礎。

不過，感染及傳染病專科曾祈殷認為，做法與港府鼓勵市民接種疫苗的理念背道而馳，「本地遊非生活必需品，若接種後才能參與本地遊變相能推動打針。」他直指，港府相關決定與港府推動市民打針的方向自相矛盾。至於現時相關做法能否保障團友，他則表示參加旅行團時同枱食飯及坐車都有一定感染風險，但現時仍討論做法是否恰當已過時，因為安心出行等屬事後的補救，疫苗才是對抗疫情的方法。

疫苗 檢測 香港

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