阻變種病毒 香港收緊民航客機「熔斷機制」

港府開始實施經收緊的民航客機「熔斷機制」。圖為香港機場國泰航空值機櫃台。 （中通社）

香港 昨日新增5宗新型冠狀病毒確診，當中4宗屬輸入，半數帶N501Y。隨著帶有變種病毒 株的輸入個案不斷增加，港府昨起收緊民航客機「熔斷機制」，新增並行的地區性航班「熔斷機制」亦同時生效，應對甚高風險地區變種病毒株的輸入風險。

明報報導，有外傭中介認為，近期不少抵港菲傭被驗出帶變種病毒，擔心會觸發熔斷機制，若新來港外傭減少，中介公司或會加價一成至兩成。

香港電台報導，從同一地區抵港的所有民航客機不論任何航空公司，從同一國家抵港時確診、並帶N501Y變種病毒株，港府將禁止所有從該地區來港的民航客機著陸香港14天，同時亦會將相關地區列為極高風險地區，禁止曾逗留該地區超過兩小時的人士，登上任何來港的民航客機，為期14天，避免相關地區人士經轉機到港。

另外，調整海外地區到港人士登機及檢疫安排，經調整的安排及各地區的具體分組，港府將在確認相關細節後適時公布。港府計畫相關安排將於約兩星期後，即4月底或5月初刊憲及生效。

新增的A2組指明地區為甚高風險地，目前的極高風險地區包括巴西、愛爾蘭、南非及英國，港府計畫5月上旬將這四個地區，改列A2組甚高風險地區。至於近期輸入個案眾多並包括多宗變異病毒株的印度、印尼、巴基斯坦及菲律賓，亦將會被指明為A2組。來自這些地區的香港居民，上機前要有陰性新冠肺炎檢測結果，抵港要在酒店強制檢疫21天。

•非甚高風險區打針抵港 檢疫減7天

另據香港01報導，港府14日深夜公布，以「疫苗 氣泡」為基礎調整入境人士檢疫安排，來自高風險至低風險地區的抵港人士，只要完成接種疫苗檢疫期可減少7天，甚高風險包括菲律賓、印尼等來港人士，則維持21天檢疫期。

高風險、中風險抵港人士原本要檢疫21天，港府容許抵港者只要完成新冠疫苗接種，都可以減少7天檢疫期，即只須檢疫14天，並滿足以下條件：1.出示指定檢疫酒店到港後14晚預訂確認書；2.於指定檢疫酒店強制檢疫14天，其後7天自我監測；3.抵港第16天及第19天強制檢測。