我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3134萬人確診 已施打1億9228萬劑疫苗

金山提前擴大開放 16歲以上居民可接種疫苗了

香港禁蒙面法生效日遊行 黃之鋒加囚4個月

香港新聞組／香港14日電
黃之鋒（後）參與2019年「反蒙面法遊行」，13日被東區裁判法院判入獄4個月。（中通社資料照片）
黃之鋒（後）參與2019年「反蒙面法遊行」，13日被東區裁判法院判入獄4個月。（中通社資料照片）

香港眾志前祕書長黃之鋒因2019年參加未經官方批准的遊行及違反禁蒙面法，13日被法庭判刑4個月；同案被控的還有社運人士古思堯判刑5個月。

文匯報報導，黃之鋒及古思堯被控於《禁止蒙面規例》生效首日，在港島區參與未經批准的集結，黃之鋒另被控違反《禁止蒙面規例》，黃之鋒早前已認兩罪，古思堯則否認控罪，昨在東區裁判法院受審後被裁定罪成，判處就包圍警總案正服刑中的黃之鋒入獄4個月，即黃於8月刑滿後要繼續服刑；早前就侮辱國旗罪被判囚4個月、7日才刑滿出獄的古思堯，昨日則被判囚5個月，即出獄僅7天再入獄。黃之鋒去年12月已因煽惑他人明知而參與未經批准集結等罪，被法庭判處入獄13個半月，並一直在服刑中。

法官昨就古思堯的裁決指，古思堯在審訊時選擇自辯及自行簽署承認事實。根據承認事實，事發當日逾千人從銅鑼灣遊行至中環，導致港島區交通受阻。警方未有就遊行接獲通知，故此遊行屬未經批准，而當時古思堯手持寫有「港獨」標語的巨型橫額，參與其中。

•古思堯判刑5個月 第11次入獄

身患第四期直腸癌的古思堯自行求情指，若此次被判入獄則是他第11次坐監，但表示這不會是他最後一次坐監，聲稱「下次我會故意違反國安法」，又著法庭「唔好可憐我，唔好同情我，唔好對我仁慈」，毫無悔意。

黃之鋒 遊行 香港

上一則

澳門擬與內地推疫苗接種互認 吸引內地旅客赴澳

下一則

涉姦殺女友案37年未結 甘肅男申請千萬國家賠償遭拒

延伸閱讀

港立法會12月19日改選 明年3月27日選特首

港立法會12月19日改選 明年3月27日選特首
黃之鋒涉非法集結等罪 被判監4個月

黃之鋒涉非法集結等罪 被判監4個月
香港推「疫苗氣泡」 入境擬放寬 下月中推「來港易」

香港推「疫苗氣泡」 入境擬放寬 下月中推「來港易」
50團體遊行反仇恨亞裔 波士頓、昆西等地同聲抗議

50團體遊行反仇恨亞裔 波士頓、昆西等地同聲抗議

熱門新聞

温州一家星巴克疑似出现不雅视频，警方已介入 。（視頻截圖）

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

2021-04-10 13:00
「反壟斷」開鍘阿里吃182億元罰單。(取材自微博)

中國「反壟斷」開鍘 阿里巴巴被罰182億元

2021-04-09 21:36
中國疾病預防控制中心主任高福。(取材自疾病預防控制中心)

中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低

2021-04-11 07:48
醫務人員在做染色體檢查。(新華社資料照片)

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

2021-04-06 10:00
被燒毀的麵包車。（取材自FM93交通之聲）

快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？

2021-04-10 08:00
DNA親子鑑定師戴維。（取材自正觀新聞）

誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生

2021-04-10 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打
已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌

已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌
魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光

魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光
家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金

家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金
拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見

拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見