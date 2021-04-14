香港禁蒙面法生效日遊行 黃之鋒加囚4個月

黃之鋒（後）參與2019年「反蒙面法遊行」，13日被東區裁判法院判入獄4個月。（中通社資料照片）

香港 眾志前祕書長黃之鋒 因2019年參加未經官方批准的遊行 及違反禁蒙面法，13日被法庭判刑4個月；同案被控的還有社運人士古思堯判刑5個月。

文匯報報導，黃之鋒及古思堯被控於《禁止蒙面規例》生效首日，在港島區參與未經批准的集結，黃之鋒另被控違反《禁止蒙面規例》，黃之鋒早前已認兩罪，古思堯則否認控罪，昨在東區裁判法院受審後被裁定罪成，判處就包圍警總案正服刑中的黃之鋒入獄4個月，即黃於8月刑滿後要繼續服刑；早前就侮辱國旗罪被判囚4個月、7日才刑滿出獄的古思堯，昨日則被判囚5個月，即出獄僅7天再入獄。黃之鋒去年12月已因煽惑他人明知而參與未經批准集結等罪，被法庭判處入獄13個半月，並一直在服刑中。

法官昨就古思堯的裁決指，古思堯在審訊時選擇自辯及自行簽署承認事實。根據承認事實，事發當日逾千人從銅鑼灣遊行至中環，導致港島區交通受阻。警方未有就遊行接獲通知，故此遊行屬未經批准，而當時古思堯手持寫有「港獨」標語的巨型橫額，參與其中。

•古思堯判刑5個月 第11次入獄

身患第四期直腸癌的古思堯自行求情指，若此次被判入獄則是他第11次坐監，但表示這不會是他最後一次坐監，聲稱「下次我會故意違反國安法」，又著法庭「唔好可憐我，唔好同情我，唔好對我仁慈」，毫無悔意。