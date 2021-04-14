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金山提前擴大開放 16歲以上居民可接種疫苗了

澳門擬與內地推疫苗接種互認 吸引內地旅客赴澳

香港新聞組／香港14日電
由澳門特區政府購進的第三批共2萬9250劑mRNA疫苗13日運抵澳門。圖為工作人員對mRNA疫苗包裝箱消毒。 （中新社）
由澳門特區政府購進的第三批共2萬9250劑mRNA疫苗13日運抵澳門。圖為工作人員對mRNA疫苗包裝箱消毒。 （中新社）

澳門當局計畫與內地實施新冠疫苗接種互認計畫，以開通兩地人員往來。

澳門電台報導，行政長官賀一誠昨天在立法會上說，當局與北京當局正在磋商互認COVID-19疫苗接種，並在廣東先行先試。他說，澳門若能實現與內地實行疫苗互認，相信可以減少病毒核酸檢測成本，從而吸引內地旅客赴澳。

澳門當局自2月初起為當地民眾免費接種中國國藥集團生產的滅活疫苗。截至13日下午4時，澳門累計共有12萬3655人次預約接種新冠疫苗，其中，累計完成接種疫苗共有7萬1196人次。

由澳門特區政府購進的第三批共2萬9250劑mRNA疫苗（德國BioNTech生產），13日經香港國際機場順利運抵澳門。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，第一批剩餘的9萬多劑mRNA疫苗將繼續封存直至廠商作出最後調查報告，第二批和第三批mRNA共4萬8750劑疫苗有效期均至今年8月。為減少疫苗過期造成浪費，衛生局與廠商商議，分階段小批量入口澳門。此外，第二批和第三批mRNA疫苗至今共已使用約4000劑，暫未發現任何問題。　　

此外，賀一誠在立法會答覆質詢時說，當前澳門的矛盾是產業過於單一，即過度倚賴賭博和旅遊業，一旦行業出現調整，人力資源就會過剩。

被問到如何推動產業多元化，他說，澳門要發展大健康、金融、文化及科技行業，但這些行業都需要領軍人物拉動發展。

他說，鄰近地區有許多吸引人才的政策，以致一些行業的領軍人物對澳門不感興趣，因此，當局需要設立吸引人才赴澳的條件。

澳門經濟歷來很大程度倚賴賭博及附帶的旅遊業，新冠肺炎疫情爆發後，對當地經濟打擊頗大。

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