香港接種人數破60萬大關 8公立療養院21日起恢復探訪

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 昨天新增13宗確診個案，其中10宗輸入個案，3宗本地個案，包括1宗不明源頭個案，另外初步確診約5宗。香港醫管局表示，21日起將率先恢復8間公立療養院的特別探訪安排。

香港01報導，醫管局總行政經理庾慧玲透露，每名病人每星期可指定一名家屬，進行一節一小時的探訪，病房職員日內會通知家屬做探訪預約登記。

此外，新冠疫苗 接種計畫開展至13日已47天， 港府公布累計有61.53萬人接種第一劑疫苗，首次破60萬大關。12日再有8人在接種疫苗後不適送院，5人注射復必泰疫苗、3人注射科興疫苗；5人情況穩定經治療後已經出院，2人經診症後不遵從 醫生勸告自行出院，1人未經診症 自行離開醫院。其中一名18歲少女臉部出疹及痕癢，另一名20歲少女左半身麻痹及暈眩，分別送到廣華醫院及威爾斯親王醫院，另一名50歲女子則出現疫苗敏感情況，三人均是接種第一劑復必泰疫苗。

另據明報報導，屯門友愛邨愛暉樓第3座再現確診，最新確診的70歲獨居翁於8日被發現在家中去世，12日在殮房抽取的樣本昨驗出確診。與死者同層的22樓居民昨晚約10時開始撤離，屯門區議員林健翔說，約11個單位20多人到荃灣絲麗酒店檢疫。他居於疑現橫向傳播的22樓，同層居民昨晚被送檢疫，即該廈一周內第三度撤離。

第四波疫情 以來，愛暉樓第3座至昨錄得9宗確診，報導稱，除了2月的個案，其餘8人全屬近期爆發，涉6個單位，當中5人居於09、31或32室；22樓3個現確診單位中，上述死者室號未明，2209室的66歲男子於4月1日病發，2231室的71歲主婦於4月3日病發。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

據報導，香港再現本地源頭不明新冠病毒個案，最新涉及來自同一家庭的3人，其中一名家庭主婦常到荃灣楊屋道街市外攤檔購物，本月3日與家人到曾嘴拜山，翌日病發但沒求診，直至同行的34歲女性家人於9日病發，翌日3人一同求醫才發現染疫，當日已是主婦病發第7天；而34歲女性家人曾與另外8名家人在清明節到將軍澳拜山及家庭聚會。