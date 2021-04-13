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澳門6月發5000元電子消費券 消費可享75折

香港新聞組／香港13日電
澳門政府12日公布優化電子消費計畫方案。澳門永久居民及非永久居民，均可獲注資5000元啟動金，以及同步享有共3000元的立即扣減額。（中通社）
澳門政府12日公布優化電子消費計畫方案。澳門永久居民及非永久居民，均可獲注資5000元啟動金，以及同步享有共3000元的立即扣減額。（中通社）

澳門政府宣布，推出電子消費優惠計畫，每名澳門永久性及非永久性居民將獲發5000澳門元（約624.5美元）啟動金，每日使用上限為300元；另外每名居民還將獲發3000澳門元立減額，每次消費可立減25%。初步預算為58.8億澳門元，約73.5萬名居民受惠。

Now新聞台報導，澳門政府公布優化電子消費計畫方案，每名澳門居民可獲發5000元啟動金及3000元立減額優惠。

5000元電子消費啟動金，每日使用上限為300元，消費可享75折立減優惠，直至用完3000元立減額。舉例如購買400元貨品，即可獲75折優惠，消費者用已登記的支付工具先扣減100元的立減額，餘下的300元可從啟動金扣除。如啟動金用完，而立減額仍有剩餘，市民可自行充值，繼續享75折優惠，直至立減額用完為止。

澳門居民可於5月至12月登記選擇電子支付或電子消費卡的消費方式，預計今年6月至12月推行。

另據香港01報導，當局提醒，如選取電子消費卡登記，須在指定期間拍卡增值，但卡內餘額必先「清零」；如使用手機支付，在使用期開始時，款項會自動注入戶口。優惠計畫不得兌換為現金、繳付水電費、博彩場所、境外旅遊服務、醫療服務、銀行、金融機構及當押舖等法規訂定的特定場所或用途。

而從未領取去年消費卡的居民須先登記領取，已遺失去年消費卡的居民，則須向警方報失，之後進行補領。未成年人方面，將由父母代領，且可選擇轉移到父母的手機錢包內，但需到銀行及支付機構辦理核實，亦可選擇採用電子消費卡。

經濟財政司司長李偉農表示，計畫以刺激本地經濟為主，先減輕居民負擔，再促進澳門經濟，預計開支約58.8億元，「你使1蚊，政府都有補貼」，至於非澳門居民優惠方案，當局將會收集意見再作研判。

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