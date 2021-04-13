香港推「疫苗氣泡」 入境擬放寬 下月中推「來港易」

林鄭月娥12日在記者會上宣布，5月中旬開始，在「來港易」計畫下，在內地居住的非香港居民抵港均可豁免14天強制檢疫。圖為民眾抵達香港落馬洲支線管制站。 （中新社資料照片）

疫情 見緩，香港 政府採取抗疫新路向，有意放寬入境限制，日後會以「疫苗 氣泡」為基礎，調整防疫措施將會視乎有否接種疫苗，最快本月底陸續實施。

香港昨天新增13宗確診，僅兩宗本地個案，已連續3天沒有源頭不明個案，另有超過10宗初步確診。香港特首林鄭月娥昨表示，香港去年11月下旬以來的第4波疫情明顯受控，香港現時屬低風險地區。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

港府就此宣布，來自低風險地區包括新加坡、澳洲及紐西蘭的抵港人士，如已完成疫苗接種，強制檢疫期可由現時的14天減至7天或更少。中風險地區的抵港人士，完成疫苗接種後強制檢疫期可由現時的21天減至14天或更少，而已完成接種的香港居民，可參加港府與海外政府磋商設立的「旅遊氣泡」或外國政府主動提供予旅客的減免檢疫期。

香港當局也會在5月上旬解除英國到香港限制，毋須指定航班，但入境人士抵港後仍要接受檢測及21天的強制檢疫。豁免香港居民14天檢疫的「回港易」計畫，4月底起會由廣東擴展至其他內地省市。由5月中起，亦會推出讓香港居民以外的內地人士，以「來港易」計畫毋須14天強檢到港。

港府食物及衛生局長陳肇始說，建立「疫苗氣泡」將成為全球大勢所趨。但港府將進一步收緊個別航班的熔斷指標，實施並行機制，如果抵港航班有一定數目的乘客確診感染新冠病毒，且確定涉及變種病毒，不只是涉事航空公司的航班，從有關地區抵港的航班都要禁飛香港14日。

林鄭承認，香港自2月底開始的疫苗接種計畫，接種情況不太理想。她表示，香港的抗疫新路向有4項元素，包括逐步有序回復常態、避免一刀切暫停活動、加強防控措施應更有針對性、以及全民參與齊心抗疫。