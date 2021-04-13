僅9%港人打首針 林鄭：疫苗接種率有待提高

香港至12日接種首劑新冠疫苗累計逾59萬人，占人口9.1%。圖為市民前往香港官湧市政大廈的社區疫苗接種中心接種新冠疫苗。（中新社）

香港 接種首劑新冠疫苗 至昨日累計逾59萬人，占人口9.1%，近六成接種科興，而昨日預約科興和BioNTech（復必泰）的數目均上升，後者較前日增加逾倍至1.35萬人。林鄭月娥 昨日稱，香港疫苗接種率不理想，仍有待提高。

明報報導，林鄭月娥稱，香港推行疫苗接種計畫逾一個月，接種率有待提高。她說疫苗供應非常充足，亦有非常便利的配套，截至前日僅57.89萬名市民接種第一劑，形容進度「不算很理想」。

據報導，前日接種的約4.32萬劑苗中，有10人由社區疫苗接種中心送院，包括3人接種科興，7人接種BioNTech；其中3名接種BioNTech的人要留院觀察，情況穩定。留院者包括57歲女子，她接種第二劑後左邊身體麻痹、血壓高；63歲男子，他接種首劑後左手乏力及感到麻痹；30歲男子，他打首針後左手感麻痹。另有19歲男子接種後暈眩，沒聽從勸告，自行出院。

報導稱，昨約1.84萬人接種首劑疫苗，當中1.53萬人、即83%接種BioNTech；另2.46萬人接種第二劑，BioNTech占超過六成。兩款疫苗的預約數字均回升，昨有3300人預約打科興，較前日增加八成；預約BioNTech的人亦比前日增逾倍，至1.35萬人。