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英國BNO新指引 允許配偶、子女分開申請簽證

香港新聞組／香港12日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

英國公布BN(O)簽證最新審批指引，容許在一定情況下，父母其中一人先前往英國，另一人再攜同子女稍後赴英。指引亦說明，若BN(O)申請人在取得BN(O)簽證後認識新伴侶，該名伴侶亦可申請前往英國。

立場新聞報導，惟居英滿5年後申請定居時，BN(O)護照持有人則須與其受養配偶及子女一同獲得定居資格。由於居英5年的條件是按個別申請人計算，若主申請人子女或配偶選擇稍後來到英國，這或意味主申請人或須另外申請延長居留資格，直至其家人全部居英滿5年。

據報導，新指引於4月9日發布，指BN(O)簽證主申請人（即BN(O)護照持有人）的配偶及18歲以下子女，可與主申請人分開申請BN(O)簽證。此外，若BN(O)簽證申請人在獲批出BN(O)簽證後，認識新伴侶，該伴侶若滿足配偶的簽證資格，亦可以前往英國。指引表明，現時制度接受部分申請人或希望一家人分開申請簽證，以讓其中一名家長先到英國，另一家長再稍後帶同子女來英。

然而，若BN(O)身分持有人獲批出入境許可或准許留英後，其家人或已成年受養人家屬才作申請，那申請應當被拒絕。

至於居英滿5年後申請定居身分時，BN(O)的子女則須與父母其中一方一同獲得定居資格；沒持有BN(O)的配偶，亦須與主申請人一同獲得定居資格。由於居英5年的條件是按個別申請人計算，如果主申請人的子女或配偶選擇稍後來到英國，這或意味先來英國的家長或須另外申請延長居留資格，直至其家人全部居英滿5年。

•英初衷是「促進團聚」

英國港人團體「英國港僑協會」表示，英國政府原則上仍傾向BN(O)公民與受養情侶、配偶或家庭兩日內一併申請並且前往英國。然而，鑑於有港人家庭申請簽證時遇着不同狀況，英國政府在執行政策上進行微調，讓其更符合人性，惟仍以「促進團聚」而非「鼓勵離散」作為初衷。協會建議港人必須以實際需要出發，不要隨意試探及逾越。

根據更新前的1月31日英國公布指引，若BN(O)申請人已獲留英資格，而其任何家人在其後申請，均應被拒絕。

英國 簽證

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